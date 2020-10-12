"Сначала десерт, потом - обед": почему лакомство нужно есть до основного приема пищи

К новым выводам в отношении правильности употребления десертов пришли американские ученые. Они считают, что если сладкое съесть до основного приема пищи, а не после, то шансы поправиться конкретно снижаются. Об этом пишет портал Food&Mood.

Источник: artlebedev.ru

Подтвердили правило "сначала десерт, потом обед" в результате эксперимента, во время которого наблюдались две группы добровольцев.

Так, в первой группе люди употребляли чизкейк до основного приема пищи, а во второй — после еды. Результаты эксперимента показали, что люди, которые ели лакомство до основного приема пищи, набирали лишний вес меньше.

Дело в том, что в случае, если человек съедает небольшой кусок десерта до обеда, он употребляет гораздо меньше калорий за весь день в целом.

Конечно, в этом случае желательно обратить внимание на слово "умеренное", т.к. если надеяться на данное утверждение и позволять себе большие порции сладостей, естественно, лишние килограммы дадут о себе знать очень быстро, вне зависимости от того, когда вы съели десерт.

"Перебивать аппетит — это польза, а не вред для организма, так как в итоге человек съедает намного меньше калорий и реже страдает от ожирения. Мы советуем есть десерт до обеда и не слушать тех, кто вам будет возражать", — заключили ученые.

Ранее "Комментарии" писали о том, что как приготовить десерт за 10 минут.





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