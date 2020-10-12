"Сначала десерт, потом - обед": почему лакомство нужно есть до основного приема пищи

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Дмитрий Симоненко
К новым выводам в отношении правильности употребления десертов пришли американские
ученые. Они считают, что если сладкое съесть до основного приема пищи, а не
после, то шансы
поправиться конкретно снижаются. Об этом пишет портал Food&Mood.
Источник: artlebedev.ru
Подтвердили
правило "сначала десерт, потом обед" в результате эксперимента, во время
которого наблюдались две группы добровольцев.
Так, в
первой группе люди употребляли чизкейк до основного приема пищи, а во второй —
после еды. Результаты эксперимента показали, что люди, которые ели лакомство до
основного приема пищи, набирали лишний вес меньше.
Дело в том,
что в случае, если человек съедает небольшой кусок десерта до обеда, он
употребляет гораздо меньше калорий за весь день в целом.
Конечно, в этом случае желательно обратить внимание на слово "умеренное", т.к. если надеяться на данное утверждение и позволять себе большие порции сладостей, естественно, лишние килограммы дадут о себе знать очень быстро, вне зависимости от того, когда вы съели десерт.
Ранее "Комментарии" писали о том, что как приготовить десерт за 10 минут.
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