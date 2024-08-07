Сможет ли Россия устроить Украине тотальный блекаут: что говорят в разведке

Российские захватчики не способны полностью уничтожить украинскую энергосистему, потому тотального блекаута и остановки всей страны не будет. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов на встрече с выпускниками Киевской школы экономики, отвечая на вопрос о возможности полного уничтожения украинской энергосистемы Россией, сообщает Forbes Украина.

Кирилл Буданов

"Сможет ли враг полностью уничтожить нашу энергосистему – нет, это нереально. У нас в определенных энергоузлах идет двойное, тройное дублирование. Обратный вопрос: можем ли мы уничтожить их энергетику? Нет, тоже не можем", — сказал Буданов.

По его словам, с начала года Россия осуществила восемь массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций.

Как подчеркнул Буданов, он не сторонник СССР, но Украина от него унаследовала достаточный запас прочности энергосистемы. Впрочем, по его словам, Россия может усложнить Украине жизнь, которая уже и сделала.

Глава ГУР подчеркнул, что этой зимой украинцам будет не так комфортно, как прошлой зимой, но тотального блекаута и остановки всей страны не будет.

"Наша энергосистема достаточно мощная, чтобы ее полностью разрушить", — подчеркнул он.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что Кирилл Буданов также рассказал , что перед тем, как сделать ставку на войну на истощение в Кремле, провели подсчеты, на сколько Украине хватит человеческого ресурса для ведения войны. В результате пришли к выводу, что минимум до 2033 года.



