Как сообщает издание "Украинские новости", журналист Юрий Бутусов ранее благодарил за "выполнение великой миссии" российского писателя и руководителя интернет-проекта "Я помню" Артема Драбкина. Об этом, в частности, свидетельствует скрин с Facebook-страницы журналиста, который приводит издание. На нем указано, что Бутусов благодарит Драбкина за масштабную работу, говорит, что перечитал все его интервью и обращается за советом.

Юрий Бутусов





При этом известно, что российский писатель Драбкин в 2022 году публично поддержал так называемую "специальную военную операцию" против Украины и сравнил ее с отечественной войной. Кроме того, как указывает издание, он заявлял, что целью России является уничтожение нынешнего антироссийского режима в Украине.

Сейчас, по информации издания, Драбкин берет интервью у "героев СВО" и героизирует их "подвиги". Также он занимается популяризацией так называемой великой отечественной войны, "победы на фашизме" и "подвига советского народа", принимая интервью у ветеранов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в свое время Бутусов активно поддерживал Минские договоренности, а затем менял свое мнение в зависимости от политической конъюнктуры. В частности, сначала он утверждал, что ни в коем случае нельзя нарушать Минские договоренности, ведь они "достаточно выгодны" для Украины. Впрочем, уже через год журналист заявлял, что Минские соглашения не являются выгодной формулой для Украины.

Кроме того, в 2015 году он публично обещал вылечить все свои болезни и идти служить на передовую. Но даже в период полномасштабной агрессии он не сдержал слова оформив отсрочку от мобилизации, как отец трех дочерей.



