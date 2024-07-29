СМИ: Жена погибшего на аэродроме «Канатово» командира призвала суд не поддаваться на давление политиков

Суд должен принять справедливое решение по делу Романа Червинского и руководствоваться юридическими аргументами, а не подвергался политическому давлению, об этом, как сообщает Униан, заявила супруга погибшего командира аэродрома "Канатово" Владимира Марченко.

Жена погибшего командира

При этом, как подчеркивает издание, супруга погибшего обратила внимание на активное вовлечение в дело отдельных политических сил.

"Политика к этому не должна иметь никакого отношения, потому что речь идет о судьбах людей. С этим играть не нужно", — пишет Униан со ссылкой на слова жены погибшего Татьяна, защищающей Украину в рядах Сил обороны.

Кроме того, издание подчеркнуло, что сам Роман Червинский в одном из недавних интервью признался, что решил целенаправленно идти в политику.

Также Униан напомнило, что Червинский ранее заявлял во время судебного заседания, что люди, пострадавшие при обстреле "Канатового" якобы "сами виноваты", потому что не спрятались в бомбоубежище.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Червинский обвиняется в проведении несанкционированной "спецоперации", в результате которой враг получил данные о размещении украинской техники на аэродроме "Канатово" и нанес по нему ракетный удар.

Согласно материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самостоятельно решили провести спецоперацию с целью завладения самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Однако летом 2022 года Россия нанесла ракетный удар по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области. В результате ракетного удара погиб командир воинской части, 17 военнослужащих получили ранения. Два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ были полностью уничтожены, а взлетная полоса, техника и здания были повреждены.

Кроме того, Червинского поддерживают депутаты "Европейской солидарности", именно лидер партии Петр Порошенко заплатил за него миллионный залог.



