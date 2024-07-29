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СМИ: Жена погибшего на аэродроме «Канатово» командира призвала суд не поддаваться на давление политиков

Суд в деле Червинского должен руководствоваться ислючительно юридическими аргументами

сегодня, 17:49
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Ткачик Олеся

Суд должен принять справедливое решение по делу Романа Червинского и руководствоваться юридическими аргументами, а не подвергался политическому давлению, об этом, как сообщает Униан, заявила супруга погибшего командира аэродрома "Канатово" Владимира Марченко.

СМИ: Жена погибшего на аэродроме «Канатово» командира призвала суд не поддаваться на давление политиков

Жена погибшего командира

При этом, как подчеркивает издание, супруга погибшего обратила внимание на активное вовлечение в дело отдельных политических сил.

"Политика к этому не должна иметь никакого отношения, потому что речь идет о судьбах людей. С этим играть не нужно", — пишет Униан со ссылкой на слова жены погибшего Татьяна, защищающей Украину в рядах Сил обороны.

Кроме того, издание подчеркнуло, что сам Роман Червинский в одном из недавних интервью признался, что решил целенаправленно идти в политику.

Также Униан напомнило, что Червинский ранее заявлял во время судебного заседания, что люди, пострадавшие при обстреле "Канатового" якобы "сами виноваты", потому что не спрятались в бомбоубежище.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Червинский обвиняется в проведении несанкционированной "спецоперации", в результате которой враг получил данные о размещении украинской техники на аэродроме "Канатово" и нанес по нему ракетный удар.

Согласно материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самостоятельно решили провести спецоперацию с целью завладения самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Однако летом 2022 года Россия нанесла ракетный удар по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области. В результате ракетного удара погиб командир воинской части, 17 военнослужащих получили ранения. Два боевых истребителя Воздушных сил ВСУ были полностью уничтожены, а взлетная полоса, техника и здания были повреждены.

Кроме того, Червинского поддерживают депутаты "Европейской солидарности", именно лидер партии Петр Порошенко заплатил за него миллионный залог.




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Источник: https://www.unian.ua/society/druzhina-zagiblogo-komandira-aerodromu-kanatove-pro-spravu-chervinskogo-spodivayusya-na-spravedliviy-sud-12711219.html
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