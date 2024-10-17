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СМИ: завод Минстратегпрома не выполнил большой контракт на 122 мм арт.выстрелы

Десятки миллиардов гривен на обновление производства и авансы на боеприпасы, которых фронт до сих пор не получает

сегодня, 11:37
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Кравцев Сергей

14 февраля этого года Агентство оборонных закупок Минобороны и "Павлоградский химический завод" Минстратегпрома подписали контракт на 250 тысяч выстрелов к артиллерийским системам 2С1 и Д-30, после чего Агентство перечислило 9,5 миллиардов гривен, а уже летом эти деньги были возвращены назад, когда оказалось, что павлоградское предприятие не сдало ни единого выстрела. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "Факты".

СМИ: завод Минстратегпрома не выполнил большой контракт на 122 мм арт.выстрелы

Снаряды. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, полгода "Агентство оборонных закупок" и "Павлоградский химический завод" не сумели поставить артиллерийские выстрелы, но продолжали давать обещания. 

"Я на момент подписания была ровно две недели как директор Агентства. И я была против этих соглашений. Я считала, что нужно диверсифицировать. Было очевидно, что будут риски срыва" — рассказала в недавнем интервью "УП" директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

СМИ отмечает, вопросы есть не только к "Агентству оборонных закупок", которое должно было проверить способность завода изготовить такое количество. Есть также вопросы к Минстратегпрому, которое на то время возглавлял Александр Камышин. 

Как сообщают журналисты, согласно бюджетам Украина на 2022-2024 года, Минстратегпром распределили между государственными предприятиями 55 миллиардов гривен на наращивание производственных мощностей. Большая часть этих денег пошла на государственные боеприпасные заводы – "Павлоградский химический завод" и "Артём", которые уже должны были полностью обеспечивать ВСУ необходимыми боеприпасами.  




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Источник: https://fakty.ua/ru/444747-desyatki-milliardov-griven-na-obnovlenie-proizvodstva-i-avansy-na-boepripasy-kotoryh-front-do-sih-por-ne-poluchaet
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