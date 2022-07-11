logo

BTC/USD

20582.92

ETH/USD

1147.94

LTC/USD

51.28

USD/UAH

36.50

EUR/UAH

37.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события СМИ заинтересовались, кому на самом деле служит нардеп Марьяна Безуглая
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ заинтересовались, кому на самом деле служит нардеп Марьяна Безуглая

Что известно о связях и деятельности депутата Марьяны Безуглой

сегодня, 12:40
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:

Журналисты пишут о связях Марьяны Безуглой с пророссийским "табачным королем" Андреем Холодовым, а также о ее нестандартных законодательных инициативах, которые были негативно восприняты обществом. Об этом говорится в статье Апострофа "Скандали, інтриги, сумнівні зв'язки: як Мар'яна Безугла реформує СБУ та допомагає українській армії".

СМИ заинтересовались, кому на самом деле служит нардеп Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая, фото из открытых источников

В частности, Безуглая известна тем, что начала свою политическую карьеру якобы с подкупа избирателей, о чем во время предвыборной кампании 2019 года сообщали ряд СМИ, говориться в статье.

До суда тогда дело не дошло, что журналисты связывали с покровительством Безуглой со стороны пророссийского олигарха Андрея Холодова, известного своими близкими связями с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Уже будучи народным депутатом, Марьяна Безуглая запомнилась законопроектами, некоторые из которых вызывали искреннее недоумение у украинцев.

Авторы статьи приводят пример, как народный депутат предложила как инициативу законопроект, согласно которому командиры в ВСУ получали право убивать солдат без суда и следствия.

Ранее Безуглая отправилась в зону боевых действий, что, в свою очередь, вызвало ряд слухов по поводу вмешательства нардепа в работу Вооруженных сил Украины. Также Марьяна Безуглая рассказывала, как уклонилась от своих прямых обязанностей как народного депутата и заместителя председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее во время мероприятий НАТО в Европе и уехала в Луганскую область.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apostrophe.ua/ua/article/society/2022-07-11/skandalyi-intrigi-somnitelnyie-svyazi-pochemu-iz-maryanyi-bezugloy-ne-poluchilsya-horoshiy-deputat/46949
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!