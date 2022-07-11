СМИ заинтересовались, кому на самом деле служит нардеп Марьяна Безуглая

Журналисты пишут о связях Марьяны Безуглой с пророссийским "табачным королем" Андреем Холодовым, а также о ее нестандартных законодательных инициативах, которые были негативно восприняты обществом. Об этом говорится в статье Апострофа "Скандали, інтриги, сумнівні зв'язки: як Мар'яна Безугла реформує СБУ та допомагає українській армії".

Марьяна Безуглая, фото из открытых источников

В частности, Безуглая известна тем, что начала свою политическую карьеру якобы с подкупа избирателей, о чем во время предвыборной кампании 2019 года сообщали ряд СМИ, говориться в статье.

До суда тогда дело не дошло, что журналисты связывали с покровительством Безуглой со стороны пророссийского олигарха Андрея Холодова, известного своими близкими связями с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Уже будучи народным депутатом, Марьяна Безуглая запомнилась законопроектами, некоторые из которых вызывали искреннее недоумение у украинцев.

Авторы статьи приводят пример, как народный депутат предложила как инициативу законопроект, согласно которому командиры в ВСУ получали право убивать солдат без суда и следствия.

Ранее Безуглая отправилась в зону боевых действий, что, в свою очередь, вызвало ряд слухов по поводу вмешательства нардепа в работу Вооруженных сил Украины. Также Марьяна Безуглая рассказывала, как уклонилась от своих прямых обязанностей как народного депутата и заместителя председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее во время мероприятий НАТО в Европе и уехала в Луганскую область.

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