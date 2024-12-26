СМИ: в антикорсовет Минобороны хотят войти представители организации, фигурировавшей в скандалах

Как сообщают "Факты", в общественный антикоррупционный совет при Минобороны хотят войти основатели аналитического центра StateWatch Александр Леменов и Глеб Каневский. Эти активисты, говорится в материале издания, были замечены в ряде громких коррупционных скандалов. Отмечается, что их уже допустили к конкурсу, на котором путем открытого онлайн-голосования выберут 15 членов на 2 года.

Леменов и Каневский

Издание отмечает, что общественные активисты якобы активно используют так называемый "шабунинг" — уклонение от воинского долга через прикрытие в неправительственных антикоррупционных общественных организациях.

Александр Леменов и Глеб Каневский известны тем, что активно уклонялись от военной службы, а последний уже успел поработать у Минобороны и приобрести для фронта армейские фляги по завышенной цене, — пишут Факты.

По информации издания, военнообязанный Леменов находился в розыске Нацполиции за уклонение от мобилизации. В публикации говорится, что в 2023 году он не появился в РТЦК и СП для обновления данных. В связи с этим центр комплектования обратился в полицию по принудительной доставке Леменова в Белоцерковский РТЦК и СП как совершивший административное правонарушение — неявку по повестке.

"Опрошенные полицейскими соседи Леменова рассказали, что активист скрылся через соседскую квартиру, когда к нему пришли работники ТЦК. Впоследствии, когда повестку все же вручили, он забаррикадировался у себя в квартире. В феврале 2024 года Леменов прошел ВЛК в Белоцерковском РТЦК и СП был признан абсолютно здоровым и пригодным к военной службе, а летом того же года оказалось, что он в звании капитана уже якобы включен в резерв Главного управления разведки МОУ", — говорится в статье .

Как сообщают "Факты", другой кандидат в антикоррупционный совет МО Каневский сначала якобы длительное время уклонялся от военной службы, а затем трудоустроился в Министерство обороны. В должности и.о. директора Департамента политики закупок Минобороны он приобрел для фронта армейские фляги по цене, втрое выше обычной. Такие обстоятельства были разоблачены журналистами NLG Медиа, которые опубликовали соответствующее расследование. Каневский публично признал этот факт только после разоблачения журналистами, пишут Факты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что такое "шабунинг".



