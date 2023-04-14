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СМИ узнали, зачем Тейшейра "слил" документы Пентагона об Украине

Молодой военный делился секретами Америки с друзьями-геймерами

сегодня, 10:42
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Автор:

Кравцев Сергей

Американский военнослужащий Джек Тейшейра, подозреваемый в организации утечки документов Пентагона, считал войну в Украине "удручающей" битвой стран, которые должны быть близки друг к другу. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

СМИ узнали, зачем Тейшейра "слил" документы Пентагона об Украине

Американский военнослужащий Джек Тейшейра. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, участник закрытого сервера Discord, где Тейшейра публиковал секретные документы, рассказал, что впервые секретные данные военнослужащий начал показывать своим приятелям в феврале 2022 года.


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"Он рассматривал (Ред. – войну в Украине) как "удручающую" битву между "двумя странами, у которых должно быть больше общего, чем поводов разъединения", – рассказал журналистам друг Тейшейры.

Отмечается, что решение опубликовать секретные документы молодой человек объяснял тем, что хочет "просветить людей, которые, по его мнению, были его друзьями и которым можно доверять", а также сделать их "свободными от пропаганды, бушующей снаружи".

При этом участники онлайн-группы пообещали никогда не делиться ни с кем секретными документами за пределами их закрытого сервера Discord, поскольку это может нанести ущерб США.

Собеседник издания также опроверг слухи, что некоторые из участников сервера были русскими и украинцами. По его словам, один участник действительно выдавал себя за российского морского офицера, но на самом деле он проживает в Кентукки.

Отметим, тема "сливов" секретных документов Пентагона становится всё более остросюжетной. К тому, что уже обсуждается, и было опубликовано ранее, добавляются новые материалы, которые выходят в рейтинговых СМИ. Так, в частности, The Washington Post, проанализировав попавшие в открытый доступ документы, приходит к выводу, что война в Украине не завершится в 2023 году, а будет затяжной, потому как ни одна из сторон не сможет одержать победу. Нагромождено вокруг всего этого столько, что появилось сообщение, будто секретные документы "слил" 21-летний военнослужащий Нацгвардии ВВС США Джек Тейшейра, якобы курировавший частную онлайн-группу, члены которой объединились "из-за общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм", мягко говоря, вызывает сомнения. Почему СМИ акцентирую внимание на том, что война в Украине будет затяжной? Для чего вообще был сделан этот "слив"? К чему нас всех могут таким образом готовить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/13/jack-teixeira-discord-document-leak/
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