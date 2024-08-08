СМИ узнали, у кого рекордные заказы на фоне войны в Украине и обострения в Газе

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall накапливает рекордные заказы на фоне войны в Украине и обострения в секторе Газа. Компания почти удвоила свои операционные прибыли. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Financial Times".

Завод Rheinmetall. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, речь идет о заказах на 48,6 млрд евро. Дюссельдорфская группа в четверг сообщила, что продажи в первом полугодии выросли на треть до 3,8 миллиарда евро, а операционная прибыль почти удвоилась до 404 миллионов евро благодаря росту заказов на оружие и боеприпасы.

Исполнительный директор Армин Паппергер заявил, что прибыльность "значительно" выросла благодаря увеличению продаж, которые, по его ожиданиям, продолжат ежегодно расти примерно на 2 миллиарда евро "в ближайшие годы".

Ключевые проекты включают артиллерийские заказы для Германии и Украины, причем крупнейшим заказом за год стал контракт с Бундесвером на бронемашины Boxer на общую сумму 2,2 миллиарда евро. Туда входит и обслуживание этой техники.

До начала полномасштабной войны в Европе более трети продаж Rheinmetall приходилось на запчасти невоенного назначения, такие как датчики для автомобильной промышленности.

Компания больше не развертывает продажи автомобилей, но в четверг заявила, что продажи ее подразделения энергетических систем, "объединяющего технологический опыт на гражданских рынках", выросли незначительно до чуть более 1 миллиарда евро.

Цена акций Rheinmetall поднялась на 2%. В концерне отметили, что улучшение показателей сводится к "бизнесу с вооруженными силами Германии и государствами-партнерами в ЕС и НАТО".

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