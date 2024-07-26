В неприметном офисе на седьмом этаже по адресу 135 Bonham Strand в финансовом районе Гонконга работают по меньшей мере четыре компании с теневой миссией – они способствуют незаконной продаже западных технологий в Россию. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что компании, расположенные по этому адресу, приобрели миллионы чипов и датчиков для российских военно-технологических компаний, многие из которых попали под санкции американского правительства.

Компании имеют такие названия как Olax Finance и Rikkon Holding. Их офис с выцветшим номером 704 на дверях, похоже, не занят.

Однако эти компании – важнейшее звено в цепи, соединяющей американские исследовательские лаборатории с китайскими заводами, российскими производителями оружия и полями боев в Украине, и знак того, что правительство США и технологические гиганты не могут контролировать, куда идут их технологии.

С момента начала войны в Украину в Россию поступило чипов на сумму около 4 миллиардов долларов через более чем 6000 компаний, включая те, которые расположены по адресу Bonham Strand, 135. Об этом свидетельствует анализ, проведенный NYT на основе данных российской таможни, корпоративных записей , регистрации доменов и данных о санкциях. В ходе анализа было изучено около 800 000 поставок запрещенных электронных товаров в Россию с середины 2021 года.

Несмотря на то, что Запад стремился перекрыть доступ к полупроводникам с помощью торговых ограничений, Россия создала настолько надежную параллельную цепочку поставок, что за последние три месяца 2023 года импортировала почти такое же количество критически важных чипов, что и за тот же период в 2021 году.

Способность Владимира Путина обходить западные торговые ограничения стала одной из неудач возглавляемого США ответа на действия Москвы в Украине.

Импорт технологий в Россию начинается с того, что американские производители микросхем продают свою продукцию международным дистрибьюторам. Согласно закону производители микросхем не обязаны отслеживать, куда попадают их товары. Затем Россия обращается к международным дистрибьюторам, которые согласно анализу NYT находятся в Гонконге, Китае, Турции, Индии, Сербии и Сингапуре, чтобы поддерживать стабильные поставки технологий.

Некоторые из компаний-посредников являются частью древних сетей оффшорных фирм, принадлежащих российским бизнесменам. Согласно анализу NYT, четыре подставных компании на улице Bonham Strand, 135, принадлежат олигархам, связанным с российской военно-промышленной базой.

Скорость, с которой подставные компании начали действовать, ошеломила западные регулирующие органы. Как только вычисляется один поставщик, на его месте появляются новые, иногда с тем же владельцем. Некоторые из этих компаний работают на заднем дворе США, в том числе одна связанная с Россией фирма, которую, очевидно, невольно возглавляет латвийско-канадский пенсионер, живущий в двухэтажном доме в пригороде Торонто.

Важную роль играет Китай. Будучи ведущим мировым сборщиком электроники, он импортирует огромное количество западных компонентов и превращает их в бытовую электронику. Китайские компании могут просто направить эти поставки в Россию, молвят специалисты.

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