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СМИ узнали, о чем Венгрия пытается договориться с РФ в обход позиции ЕС

Власти Венгрии договариваются с "Газпром" о поставках газа в 2025 году

сегодня, 13:42
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Кравцев Сергей

Правительство Венгрии и российский "Газпром" ведут переговоры о дополнительных поставках газа в Будапешт в 2025 году. Транзит российского газа через Украину прекратится в конце 2024-го года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "euractiv".

СМИ узнали, о чем Венгрия пытается договориться с РФ в обход позиции ЕС

Венгрия. Фото: из открытых источников

"Мы уже подписали одно (дополнительное соглашение) на последний квартал этого года, которое покрывает дополнительные объемы по конкурентной цене. В настоящее время мы ведем переговоры о заключении соглашения на следующий год", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Топ-дипломат уточнил, меморандум включает в себя положение о дополнительных соглашениях к долгосрочным контрактам на будущие годы, которые гарантируют ценовую конкурентоспособность.

Отмечается, что на прошлой неделе Будапешт и Москва достигли соглашения, которое позволяет использовать газопровод TurkStream, который был построен незадолго до полномасштабного вторжения российских войск в Украину. По нему доставляется российский газ по дну Черного моря на европейскую территорию Турции в обход Украины, а затем в Болгарию. София не использует газ из этого трубопровода, но обеспечивает его транзит в Сербию и Венгрию.

Эта сделка, как подчеркнул Сийярто, позволяет Будапешту увеличить объемы закупок по "всем коммерческим контрактам".

Кроме того, топ-дипломат Венгрии уже предупредил, что Будапешт наложит вето на санкции Европейского Союза против России, если будет отменена льгота на закупки российской нефти для Венгрии.

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Источник: https://www.euractiv.com/section/eet/news/hungary-and-gazprom-in-talks-for-extra-russian-gas-for-budapest-in-2025/
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