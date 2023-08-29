СМИ узнали на сколько затянуться переговоры по гарантиях безопасности для Украины

Переговоры о предоставлении гарантий безопасности Украине от стран-участниц G7, скорее всего, будут завершены не раньше 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Wall Street Journal".

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, США и Британия, как ключевые союзник Украины, сейчас активно ведут переговоры по этому вопросу.

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При этом, по словам французского чиновника, Франция планирует начать первый этап переговоров с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности уже в ближайшие недели.

В то же время Германия только начала изучать возможные способы оказания поддержки Украине. Пока нет ясности в вопросе – что могут гарантировать Украине другие страны, которые присоединились к договорённостям.

СМИ отмечает, что отсутствие двусторонних соглашений между союзниками может стать ключевой проблемой предоставления гарантий безопасности для Украины. По мнению журналистов, это может снизить эффективность военной помощи Украине.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина ведет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности (будут действовать до вступления нашей страны в НАТО), сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Тем временем экс-президент, вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп требует от Конгресса США прекратить военную помощь Украине, аргументируя это необходимостью сотрудничества Администрации действующего президента – демократа Джо Байдена – в расследовании в отношении вероятных коррупционных дел "клана Байдена". Каковы перспективы получения Украиной реальных гарантий безопасности? Как кейс российско-украинской войны будет разыгрываться в президентской гонке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



