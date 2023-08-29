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СМИ узнали на сколько затянуться переговоры по гарантиях безопасности для Украины

По информации WSJ, переговоры по гарантии безопасности для Украины не завершатся раньше 2024 года

сегодня, 12:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Переговоры о предоставлении гарантий безопасности Украине от стран-участниц G7, скорее всего, будут завершены не раньше 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Wall Street Journal".

СМИ узнали на сколько затянуться переговоры по гарантиях безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, США и Британия, как ключевые союзник Украины, сейчас активно ведут переговоры по этому вопросу.


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При этом, по словам французского чиновника, Франция планирует начать первый этап переговоров с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности уже в ближайшие недели.

В то же время Германия только начала изучать возможные способы оказания поддержки Украине. Пока нет ясности в вопросе – что могут гарантировать Украине другие страны, которые присоединились к договорённостям.

СМИ отмечает, что отсутствие двусторонних соглашений между союзниками может стать ключевой проблемой предоставления гарантий безопасности для Украины. По мнению журналистов, это может снизить эффективность военной помощи Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — гарантии безопасности от США: президент Зеленский рассказал, на что сможет рассчитывать Украина.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина ведет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности (будут действовать до вступления нашей страны в НАТО), сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Тем временем экс-президент, вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп требует от Конгресса США прекратить военную помощь Украине, аргументируя это необходимостью сотрудничества Администрации действующего президента – демократа Джо Байдена – в расследовании в отношении вероятных коррупционных дел "клана Байдена". Каковы перспективы получения Украиной реальных гарантий безопасности? Как кейс российско-украинской войны будет разыгрываться в президентской гонке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.wsj.com/world/europe/u-s-allies-seek-long-term-military-aid-for-ukraine-to-show-wests-resolve-6964c66f?mod=hp_lead_pos1
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