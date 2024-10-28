СМИ установили, кто из судей выносил решение в пользу Минобороны РФ

Из шести судей, участвовавших в узаконении выплаты Украиной долга перед Минобороны России на 3,2 млрд грн, почти все продолжают работать в судебной системе , говорится в материале "Украинских новостей". По информации журналистов, якобы возглавляет эту группу судья Хозяйственного суда Киева Анатолий Ивченко, который до сих пор работает на этом посту. Издание напоминает, что 12 лет назад, в сентябре 2012 года, он первым вынес решение, согласно которому Украина обязалась выплатить российскому Минобороны средства по обязательствам компании Юлии Тимошенко "ЕЭСУ".

Судьи помогали Минобороны РФ

В материале "Украинских новостей" говорится, что еще в середине 1990-х годов российская компания "Газпром" заключила с корпорацией ЕЭСУ (ее возглавляла Тимошенко) соглашение о поставках российского газа для украинского бизнеса. ЕЭСУ обязывалась отгружать разнообразные товары для российской армии. Эти поставки, отмечает издание, якобы были "закреплены" какими-либо гарантиями со стороны правительства.

"Поэтому фактически по обязательствам частной компании Лазаренко-Тимошенко в случае чего должны отвечать налогоплательщики. Своих обязательств ЕЭСУ не выполнила. Сумма долга составила более 3 млрд грн." – говорится в материале издания.

"Украинские новости" пишут, что судья Анатолий Ивченко вынес решение , что Украина должна оплатить этот долг из-за якобы имеющихся правительственных гарантий. Далее последовали апелляция и кассация , где решение устояло. После 2014 года, когда прокуратура начала расследовать обстоятельства дела, Ивченко должен был выдвинуть подозрение в злоупотреблении властью и вынесении заведомо неправосудного решения, отмечают журналисты и добавляют, что сейчас Ивченко может возглавить новую волну люстрации судей.

При этом, как пишут "Украинские новости", в судебных постановлениях Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда упоминаются пять фамилий судей, выступивших в поддержку решения Ивченко в пользу Кремля. В частности, в апелляционной инстанции дело слушали судьи Виктор Шапран и Сергей Буравлев. Оба судьи до сих пор отправляют правосудие в Северном апелляционном хозяйственном суде. Виктор Шапран успел побывать членом Высшего совета правосудия и заниматься отбором судей и рассмотрением жалоб по ним, в частности, отмечают журналисты, якобы саботировав жалобы по поводу наиболее одиозных судей, таких как Евгений Аблов. Кроме того, по их информации, Сергей Буравлев тоже регулярно попадает в скандалы с незаконным обогащением и подыгрывающим сторонам в рейдерских захватах. В отличие от Ивченко никто даже не задумывался над тем, чтобы объявить этим судьям о подозрениях, добавляет издание.

В материале "Украинских новостей" говорится, что на уровне Высшего хозяйственного суда, якобы полностью контролировавшегося в то время Татьковым и Емельяновым, дело слушали судьи Галина Прокопанич, Инна Алеева и Алексей Евсиков. Из них трех должность оставила только Прокопаныч – в 2016 году она подала в отставку. Он является одним из ключевых функционеров в Национальной школе судей Украины.

"Согласно данным сайта школы, Прокопаныч сейчас работает в "Тестологическом центре". Это учреждение, которое разрабатывает задачи для квалификационных экзаменов судей", — говорится в материале.

Судьи Инна Алеева и Алексей Евсиков в структуре Верховного суда, в состав которого теперь входит Кассационный хозяйственный суд, больше не включены. Алеева работает вместе с Ивченко судьей Хозяйственного суда Киева и является тренером Национальной школы судей. А Евсиков вершит судопроизводство в Северном апелляционном суде в последние 6-7 лет. При этом, как отмечают журналисты, оба судьи прямо фигурируют в материалах уголовных производств по вмешательству в систему автораспределения дел, которой якобы руководили Татьков и Емельянов.

Сам Анатолий Ивченко, говорится в статье издания, тоже имеет непосредственное отношение к делу Татькова-Емельянова. В 2018 году журналисты Bihus.info узнали, что, согласно материалам уголовных дел, Ивченко так хотел получить доступ к "привилегированной" системе распределения, которая приезжала в суд во время отпуска.

Журналисты сравнивают судьбу Ивченко с судьей Родионом Киреевым, который посадил за решетку Юлию Тимошенко.

"Показательно дальнейшее развитие событий: после уголовного дела и лишения статуса судьи, сейчас Киреев работает адвокатом в Москве", — заключает издание.



