СМИ: Украинцев призвали подписать петицию и лишить грантоедов права на бронь

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Ткачик Олеся
Как сообщает издание "Украинские новости", юридическое сообщество зарегистрировало на сайте КМУ петицию , в которой предлагает прекратить бронирование работников донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи. Это позволит поддержать армию и сформировать новые бригады ВСУ.
Грантоеды
В петиции отмечается, что предоставление финансовой помощи USAID и работа негосударственных общественных объединений фактически прекращена. В соответствии с правительством требуется на 90 дней прекратить действие п. 5 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время, согласно которому работники представительств этих организаций и их грантополучатели освобождались от призыва.
Кроме того, в материале указано о том, что Высший совет правосудия ответил по жалобам на судей активистки Фонда DEJURE Кристины Буртник. Отмечается, что речь может идти о внешнем вмешательстве в деятельность судебной ветви власти.
Вместе с тем издание подчеркивает, что адвокат Олег Шрам сообщил о негативных последствиях работы для страны СМИ, получавших финансирование от зарубежных доноров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новая администрация США планирует расследовать деятельность общественной организации "Центр противодействия коррупции", на основании сведений которой бывшие американские чиновники влияли на судебную и правоохранительную систему Украины и установили контроль над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей.
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