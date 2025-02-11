СМИ: Украинцев призвали подписать петицию и лишить грантоедов права на бронь

Как сообщает издание "Украинские новости", юридическое сообщество зарегистрировало на сайте КМУ петицию , в которой предлагает прекратить бронирование работников донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи. Это позволит поддержать армию и сформировать новые бригады ВСУ.

Грантоеды

В петиции отмечается, что предоставление финансовой помощи USAID и работа негосударственных общественных объединений фактически прекращена. В соответствии с правительством требуется на 90 дней прекратить действие п. 5 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время, согласно которому работники представительств этих организаций и их грантополучатели освобождались от призыва.

"За это время, считает автор петиции, следует провести детальный аудит использования этими организациями международной помощи и прекратить бронирование окончательно тем, чьи средства используются неэффективно или не по назначению", — говорится в статье.

Кроме того, в материале указано о том, что Высший совет правосудия ответил по жалобам на судей активистки Фонда DEJURE Кристины Буртник. Отмечается, что речь может идти о внешнем вмешательстве в деятельность судебной ветви власти.

"Именно за это эта ГОшка и получала средства от USAID. Это еще один пример внешнего вмешательства в деятельность судебной ветви власти, ее унижение и попытка уничтожить независимость", — говорится в статье.

Вместе с тем издание подчеркивает, что адвокат Олег Шрам сообщил о негативных последствиях работы для страны СМИ, получавших финансирование от зарубежных доноров.

"В 9/10 тех "наших" СМИ, которые получали финансирование от USAID, вы вряд ли найдете критические замечания по работе созданного по настоянию и финансированию западными "партнерами", в подавляющем большинстве того же USAID, "нашего" антикора, в первую очередь НАБУ. Почему так, думаю, объяснять не надо. Только вспомните, какая сфера исключительной компетенции НАБУ и какие у него и коллег достижения на отведенном антикоррупционном поприще за 10 лет существования. Потому что "независимы" в квадрате", – отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новая администрация США планирует расследовать деятельность общественной организации "Центр противодействия коррупции", на основании сведений которой бывшие американские чиновники влияли на судебную и правоохранительную систему Украины и установили контроль над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей.



