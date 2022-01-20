СМИ: Сверхмягкое решение суда по Порошенко приведет к серьезным изменениям в юридической команде Зеленского



















Как отреагируют в Офисе президента на меру пресечения для Порошенко, фото из открытых источников

Мера пресечения в виде личного обязательства, избранная судьей Печерского районного суда города Киева в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко по делу о госизмене, без сомнения, является самой мягкой из всех возможных, и это даст старт серьезным переменам и в публичной политике, и в команде президента. Об этом пишет телеграм-канал "Шептун".

Автор поста уверен, что после этого у адвокатов председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука есть все основания требовать аналогичной меры пресечения и для своего подзащитного.

"Следующим, кто соскочит с "крючка" Банковой, будет Виктор Медведчук. Он проходит по одному делу с Порошенко, сидит под домашним арестом, но теперь получит все основания требовать пересмотра меры пресечения и для себя. Порошенко и Медведчук на свободе – это не предвещает власти ничего хорошего", – говорится в публикации.

На телеграм-канале излагается мысль о том, что сверхмягкая мера пресечения в отношении Порошенко также приведет к переформатированию юридической команды президента, так как ему теперь просто придется сделать выводы относительно компетентности своих юристов.

"Долгое время суды и систему правосудия в ОП курировали Андрей Портнов, Олег Татаров и Андрей Смирнов. Итогом их "работы" стал провал попытки установить контроль ОП над судебной системой – от Конституционного Суда до местных судов, ссора с западными партнерами в вопросе САП и НАБУ, бардак в правоохранительных органах", – отмечается в написанном.

Единственным "достижением" команды юристов Офиса президента, констатируется в материале, стало то, что Татарова освободили от ответственности по делу Микитася, но это "больно ударило по рейтингу власти". Поэтому, после "дела Порошенко" президент просто обязан будет сделать выводы.

Напомним, что 10 января Печерский районный суд города Киева продлил до 10 месяцев меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку. А вчера, 19 января, этот же суд по аналогичным обвинениям, но в адрес экс-президента Петра Порошенко, избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

Общаясь с журналистами после очередного судебного заседания, лидер ОПЗЖ констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится.

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