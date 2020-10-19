СМИ: суд позволил сети АТЛ через схему "банкротства" уйти от выплаты кредита на 850 млн гривен

Крупная сеть автосервисов "АТЛ" в 2015 году якобы уклонилась от уплаты долга своим кредиторам на сумму 846 млн грн., объявив себя банкротом, но продолжает работать и по сей день. Сейчас правоохранительные органы подозревают владельцев компании в фиктивном банкротстве ради сокрытия других уголовных преступлений. Об этом пишет "Слидство.Инфо" в материале "АТЛ расправил плечи".

Согласно материалам дела, в течение 2010-2011 гг. "АТЛ" получила кредитные средства у "ВТБ Банка" и "Дельта Банка" в сумме 314 млн. грн. Полностью рассчитаться с долгами компания должна была на протяжении нескольких лет, однако так и не сделала этого. Учитывая проценты, общая сумма задолженности достигла 846 млн грн. Весной 2015 года Нацбанк признал "Дельта Банк" неплатежеспособным. В том же году прибыльная компания “АТЛ” неожиданно обанкротилась. А в 2018 банкротом становится и украинский "ВТБ Банк".

В апреле 2016 ликвидатором "АТЛ" суд назначил жителя Киевщины Виталия Глевацского. Собственность предприятия-банкрота, а это более десятка жилых и нежилых зданий, земельные участки, находящиеся в разных областях Украины и более 20 автомобилей, было решено продавать не частями, каждый конкретный объект, что было бы намного эффективнее и выгоднее, а целостным имущественным комплексом.

По информации издания, в процедуре банкротства в течении длительного периода времени погашения долгов банкам за счет реализации имущества должника не происходило. Продали имущество "АТЛ" "с молотка" 17 сентября 2019 — за 9,6 млн грн. при стартовой цене в 480 млн грн., то есть в 50 раз дешевле.

Представители "Дельта Банка" и "ВТБ Банка" пытались оспорить результаты этого аукциона. В исковых заявлениях они ссылались, что давали согласие на продажу имущества за 480 млн грн.

"Впрочем, в феврале 2020 Хозяйственный суд Киева, а в июне и апелляционная инстанция отказали банкам, узаконив таким образом результаты аукциона. Сейчас результат аукциона продолжают оспаривать. При этом, в большинстве проданных помещений в настоящее время продолжают функционировать сервисные центры или магазины сети "АТЛ", — пишут журналисты.

Победителем аукциона, купив имущество "АТЛ", стала компания "Инвест-Энерджи". Перед продажей имущества "АТЛ" у компании-победителя сменились владельцы, ими стали жители Ирпеня Кирилл Кудинов и Игорь Нимак. "Слидство" считает, что они связаны с экс-директором и экс-учредителем "АТЛ" Романом Балыкиным через ряд компаний и общественных организаций, некоторые из которых находятся по одному адресу в офисном центре на столичной Борщаговке.

Журналисты обнаружили, что недавно Роман Балыкин стал фигурантом антикоррупционного расследования о возможной растрате 37 млн грн. при обустройстве военного полигона "Широкий Лан" на Николаевщине. Компания, которую правоохранители считают принадлежащей Балыкину, была подрядчиком на строительстве.

"Осенью прошлого года следователи Нацполиции начали расследовать обстоятельства банкротства "АТЛ". Правоохранители считают, что у компании могли "с целью сокрытия следов совершения уголовных правонарушений" фиктивно признать себя банкротами, передав часть активов фирме "АТЛ-Автосервис", — пишет "Слидство".

По мнению силовиков, должностные лица "АТЛ" "разработали преступный план вывода основных средств, занижению их фактурной стоимости и передачи залогового имущества ООО "АТЛ-Автосервис".

Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого суд арестовал восемь объектов недвижимости. Часть из них была продана на уже упомянутом аукционе, покупателем которого стала связанная с Балыкиным компания "Инвест-Энерджи".

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