СМИ рассказали новые подробности по делу Шабунина о вероятном уклонении от службы в армии

Издание "Украинские новости" привело информацию из протокола допроса свидетеля по уголовному делу антикоррупционера Виталия Шабунина о вероятном уклонении им от военной службы и возможной подделке документов.

Виталий Шабунин

В частности, как отмечает издание, ГБР допросило журналиста Владимира Бойко, который служит в той же бригаде ТРО, где числится Шабунин и основатель благотворительного фонда Дмитрий Шерембей.

"Для фиктивного оформления на службу Шабунина В.В. "задним числом" были внесены изменения в приказ командира воинской части А7376 (по строевой части) от 25.02.2022. При этом Шабунин военную присягу не приносил", — сказано в протоколе допроса, пишут "Украинские новости".

Журналисты обращают внимание, что, по словам военного, в 2022-2023 годах Шабунин и Шерембей служили, якобы, "фиктивно", и якобы получали даже зарплату и ежемесячную премию 30 тыс. грн за выполнение боевых задач. В протоколе допроса указано, что часть денег они якобы передавали командиру в/ч за то, чтобы уклоняться от службы и проживать дома.

"Так, только в 2022 году Шабунин получил денежное довольствие "за выполнение задач" в размере 584 тыс. грн.", — говорится в статье.

При этом журналисты напоминают, что Шабунина и Шерембея связывает общественная организация "Центр противодействия коррупции", созданная ими в 2012 году.

Издание отмечает, что в протоколе допроса приведена информация, которая может свидетельствовать об отсутствии Шабунина на военной службе. В частности, в протоколе говорится, что летом 2022 года он появлялся в Запорожье, а позже якобы воспользовался связями с руководством НАПК, которое подписывало письма о его "липовых" командировках.

Таким образом, отмечает издание, антикоррупционер постоянно проживал в Киеве. При этом, несмотря на якобы службу в 2022 году, он задекларировал доход от предпринимательской деятельности в размере более 1,5 млн грн, в 2023 году – более 2,2 млн грн

"В то же время, в протоколе допроса описаны подробности, как Шабунин присвоил автомобиль Nissan Pathfinder 2005 года выпуска, ввезенный из-за рубежа как гуманитарная помощь для ВСУ", — говорится в материале издания.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Шабунина уже были вопросы, касающиеся его так называемой службы в армии.



