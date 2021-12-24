СМИ рассказали, что заместитель главы ОП Андрей Смирнов не справился с судебной реформой

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Козлова Альбіна
Ставленник Андрея Богдана заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов не смог эффективно выполнить поставленную перед ним задачу завершить реформу судебной системы. Об этом пишут "Факты и и комментарии".
Андрей Смирнов, фото Факты и комментарии
В 2015 году Смирнов представлял в суде интересы бывшего министра юстиции Кабмина Николая Азарова Елены Лукаш в деле о растрате бюджетных средств. После Смирнов и его адвокатское объединение Smyrnov Law Office представляли интересы ряда бывших "регионалов", в том числе и одиозного Александра Ефремова.
В Офисе президента, куда Смирнов попал еще в бытность его главой Андрея Богдана, он занимался судебной реформой. Однако, как говорят журналисты, результативность деятельности Андрея Смирнова на должности фактически сведена к нулю. Сегодня в стране катастрофическая нехватка судей.
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