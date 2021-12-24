СМИ рассказали, что заместитель главы ОП Андрей Смирнов не справился с судебной реформой

Ставленник Андрея Богдана заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов не смог эффективно выполнить поставленную перед ним задачу завершить реформу судебной системы. Об этом пишут "Факты и и комментарии".

Андрей Смирнов, фото Факты и комментарии

"Медийную славу Андрею Смирнову принесла адвокатская деятельность, в частности, защита влиятельных политиков из окружения Януковича", — пишет издание.

В 2015 году Смирнов представлял в суде интересы бывшего министра юстиции Кабмина Николая Азарова Елены Лукаш в деле о растрате бюджетных средств. После Смирнов и его адвокатское объединение Smyrnov Law Office представляли интересы ряда бывших "регионалов", в том числе и одиозного Александра Ефремова.

В Офисе президента, куда Смирнов попал еще в бытность его главой Андрея Богдана, он занимался судебной реформой. Однако, как говорят журналисты, результативность деятельности Андрея Смирнова на должности фактически сведена к нулю. Сегодня в стране катастрофическая нехватка судей.

"Тем временем вся деятельность Смирнова направлена только на интриги, сведение личных счетов с бывшими оппонентами. Остается только догадываться, когда власть перестанет искать каналы слива информации из Офиса президента и начнет очищать аппарат от таких провальных кадров, как Смирнов", — говорится в материале.

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