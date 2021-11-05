СМИ пояснили, почему Юрию Гусеву сходят с рук кадровые перестановки в «Укроборонпроме»

Юрий Гусев, фото из открытых источников

Глава оборонного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев проводит странные кадровые ротации. Его личный интерес может заключаться в концентрации максимального количества денежных потоков в канун масштабной реорганизации структуры по недавно принятому законодательству. Об этом пишет издание УНИАН.

Например, о стилистике управления и отношения к оборонным предприятиям, как к личному имуществу, можно судить по скандалу, связанному с перелетом делегации "Укроборонпрома" в Запорожье на подведение итогов первого полугодия работы в 2021 году. Чиновники воспользовались транспортным самолетом АН-74Т госпредприятия "Антонов" фактически как такси. Полет оформили как учебно-тренировочный с элементами ротации личного состава.

По данным журналистов, "за период меньше года с даты назначения, Гусев успел обрасти десятком штатных и внештатных советников, тремя личными ассистентами, пресс-службой на 10 людей, а также рядом помощников, на должности которых Гусев взял родственников".



"На должности начальников управлений, директоров предприятий и их заместителей Гусев назначает личных друзей, игнорируя конкурсы и проводя лишь формальные проверки кандидатов. А тех приближенных, кого приходилось увольнять, возвращали, хоть и на позиции чуть ниже предыдущих", — сказано в статье.

В статье приводится перечень уволенных чиновников высшего звена, которые якобы "мешали" "реформаторской" деятельности Гусева. А также список директоров заводов, которые назначены в обход конкурсной процедуры.

"На тех же предприятиях, где руководство устраивает Гусева и где схемы работы он готов поддерживать, происходят ситуации похожие на историю ГП " Завод имени Малышева ". Только под давлением публичных скандалов и после срыва сразу нескольких "оборонных" контрактов гендиректор "ЗиМ" Василий Крылас был уволен . Яков Мормыло, который пришел на "ЗиМ" с "ХКБМ им. Морозова" в тот момент, когда на предприятии остался ряд невыполненных важных контрактов — еще один шаг, который характеризует кадровую политику "Укроборонпрома", — говорится в статье.

"Впрочем, вполне возможно, что речь, наоборот, идет о расставлении на важные позиции "нужных" людей в канун глобального перераспределения потоков в "Укроборонпроме" в связи с его реорганизацией в акционерное общество. Об этих рисках неоднократно заявляли профильные эксперты ", — резюмируют авторы.

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