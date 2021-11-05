СМИ пояснили, почему Юрию Гусеву сходят с рук кадровые перестановки в «Укроборонпроме»

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Козлова Альбіна
Юрий Гусев, фото из открытых источников
Глава оборонного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев проводит странные кадровые ротации. Его личный интерес может заключаться в концентрации максимального количества денежных потоков в канун масштабной реорганизации структуры по недавно принятому законодательству. Об этом пишет издание УНИАН.
Например, о стилистике управления и отношения к оборонным предприятиям, как к личному имуществу, можно судить по скандалу, связанному с перелетом делегации "Укроборонпрома" в Запорожье на подведение итогов первого полугодия работы в 2021 году. Чиновники воспользовались транспортным самолетом АН-74Т госпредприятия "Антонов" фактически как такси. Полет оформили как учебно-тренировочный с элементами ротации личного состава.
По данным журналистов, "за период
меньше года с даты назначения, Гусев успел обрасти десятком штатных и
внештатных советников, тремя личными ассистентами, пресс-службой на 10 людей, а
также рядом помощников, на должности которых Гусев взял родственников".
В статье приводится перечень уволенных чиновников высшего звена, которые якобы "мешали" "реформаторской" деятельности Гусева. А также список директоров заводов, которые назначены в обход конкурсной процедуры.
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