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СМИ: Порошенко якобы потратил донаты украинцев на судебный залог для своего соратника Павловского

Благотворительные организации Порошенко, якобы, пустили донаты украинцев на залог для экс-замминистра обороны, подозреваемого в поставках в армию техники низкого качества

сегодня, 10:06
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Ткачик Олеся

Как сообщает издание "Украинские новости", подконтрольные нардепу Петру Порошенко благотворительные организации ОО "Солидарное дело общин" и "Благотворительный фонд Порошенко" потратили 17 млн грн донатов украинцев на судебный залог за подозреваемого в уголовных преступлениях экс-замминистра обороны. При этом издание опубликовало решение суда, подтверждающее это.

СМИ: Порошенко якобы потратил донаты украинцев на судебный залог для своего соратника Павловского

Игорь Павловский

"Речь о деле заместителя министра обороны при президентстве Порошенко Игоря Павловского, подозреваемого в организации поставок армии военной техники низкого качества. Речь идет о десантных катерах "Кентавр", которые производила "Кузница на Рыболовном" и об автомобилях неотложной медицинской помощи, произведенные "Богдан Моторс" , – пишет издание.

Журналисты приводят данные следствия, по которым указана техника, не отвечала установленным требованиям и не могла использоваться в ВСУ.

"По подсчетам ДБР, такие действия привели к причинению ущерба государству более чем на 475 млн гривен. Наказание по инкриминируемым статьям предусматривает от семи до десяти лет заключения. В суде ОО "Солидарное дело общин" и "Благотворительный фонд Порошенко" внесли за Павловского 17 миллионов гривен залога, среди которых были и деньги с донатов украинцев", — говорится в материале "Украинских новостей".

Издание подчеркивает, что совладельцем обоих предприятий, фигурирующих в уголовных производствах ДБР, — "Кузница на Рыболовном" и "Богдан Моторс" — был Петр Порошенко.

"То есть Петр Алексеевич рекламирует по всей стране свои благотворительные организации ОО "Солидарное дело общин" и "Благотворительный фонд Порошенко" с призывом донатить на ВСУ. Украинцы донатят. А он прогоняет средства через собственный банк на выкуп грабивших государство", – говорится в материале "Украинских новостей".

СМИ: Порошенко якобы потратил донаты украинцев на судебный залог для своего соратника Павловского - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Печерский суд Киева по требованию Государственного бюро расследований на два месяца арестовал бывшего замминистра обороны Игоря Павловского. Государственное бюро расследований подозревает его, а также двух экс-начальников департамента Минобороны и председателя правления предприятия "Кузница на Рыболовном" Валерия Шандру в сговоре и организации поставок для армии в 2016-2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о десантных катерах "Кентавр" и авто медицинской помощи. Тогда нардепы от "Евросолидарности" возмущались по их мнению очень большим размером залога для Павловского.




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/1033862-poroshenko-ta-jogo-organizatsiyi-vnesly-17-mln-grn-za-eks-zastupnyka-ministra-yakogo-zvynuvachuyut
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