СМИ: Порошенко якобы потратил донаты украинцев на судебный залог для своего соратника Павловского

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как сообщает издание "Украинские новости", подконтрольные нардепу Петру Порошенко благотворительные организации ОО "Солидарное дело общин" и "Благотворительный фонд Порошенко" потратили 17 млн грн донатов украинцев на судебный залог за подозреваемого в уголовных преступлениях экс-замминистра обороны. При этом издание опубликовало решение суда, подтверждающее это.
Игорь Павловский
Журналисты приводят данные следствия, по которым указана техника, не отвечала установленным требованиям и не могла использоваться в ВСУ.
Издание подчеркивает, что совладельцем обоих предприятий, фигурирующих в уголовных производствах ДБР, — "Кузница на Рыболовном" и "Богдан Моторс" — был Петр Порошенко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Печерский суд Киева по требованию Государственного бюро расследований на два месяца арестовал бывшего замминистра обороны Игоря Павловского. Государственное бюро расследований подозревает его, а также двух экс-начальников департамента Минобороны и председателя правления предприятия "Кузница на Рыболовном" Валерия Шандру в сговоре и организации поставок для армии в 2016-2018 годах военной техники низкого качества. Речь идет о десантных катерах "Кентавр" и авто медицинской помощи. Тогда нардепы от "Евросолидарности" возмущались по их мнению очень большим размером залога для Павловского.
Новости