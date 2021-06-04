СМИ опубликовали прайс на услуги Нацкорпуса: за какую сумму активисты готовы сжечь офис партии

Издание "Вести" опубликовало прайс на акции Национального корпуса. Организация получает десятки тысяч долларов за митинги, дискредитацию политиков, акции с зеленкой и яйцами. Об этом говорится в материале "Почем патриотизм? Как Нацкорпус за деньги кошмарит Украину".

Нацкорпус - фото из открытых источников

"Нацкорпус трансформировался из гражданского крыла "Азова" в наемную армию титушек, которая участвует в проплаченных акциях, кошмарит бизнес, рейдерит стройплощадки… Мужчины крепкого телосложения в "спортивках" и их верные "дружины" (представители "Национальных дружин" — ред.) должны были наводить ужас на сепаратистов и коллаборантов. Но на деле кошмарят тех, на кого укажет заказчик", — говорится в материале.

Журналисты сообщают, что в разных регионах Украины активисты Нацкорпуса проводят акции практически ежедневно. Они митинговали против разворовывания оборонки Свинарчуками, "капитуляции" Владимира Зеленского, назначения Сергея Шкарлета министром образования, регулярно пикетируют здания городских и облсоветов.

"Выходит ровно столько членов Нацкорпуса, сколько необходимо для фото — пришли, развернули плакаты, сфотографировались, разошлись. Как правило, час такой "работы" стоит от 50 грн", — пишут Вести.

В издании отмечают, что также активисты блокируют стройки независимо от того, законно ведутся работы или нет. В лучшем случае они митингуют под зданиями судов или самовольно разбирают конструкции, как это было на пляже в Одессе. В худшем случае устраивают то, что произошло на столичных "Осокорках", — жгли строительную технику, сносили заборы, избивали обычных сторожей и строителей, вывозили с территории стройматериалы.

Однако чаще всего, обращают внимание журналисты, группировки принимают участие в политических акциях, при этом "Нацкорпус атакует не только пророссийские, но и патриотические силы".

"Наибольшим спросом пользуются услуги нападения на оппонентов или на свой же офис — чтобы стать "жертвами" националистов и получить признание аудитории, которая позицию правых не разделяет", — пишет издание.

В частности, нападение на офис политической партии стоит от 10000$. Цена зависит от наполнения акции, времени и самого действия. Забросать политика яйцами, мукой или облить зеленкой — от 5000$ в зависимости от статуса "жертвы". Блокировка офиса партии — 1000$ в час с возможностью продления. Разрушить офис или сжечь от 15000$, избить или опозорить "цель" — от 8000$, сжечь автомобиль или повредить другое имущество — от 3000$.

"В массовом сознании усилиями Нацкорпуса и Ко нарисовалась колоритная картинка — если патриот, значит либо шаровары, либо агрессивные гопники, которые могут напасть, избить или захватить частную собственность, только потому что им за это заплатили. С такими подходами и кремлевской пропаганды не нужно: все сделали сами", — говорится в материале.





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