СМИ опубликовали прайс на услуги Нацкорпуса: за какую сумму активисты готовы сжечь офис партии

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Станислав Молчанов
Издание "Вести" опубликовало прайс на акции Национального корпуса. Организация получает десятки тысяч долларов за митинги, дискредитацию политиков, акции с зеленкой и яйцами. Об этом говорится в материале "Почем патриотизм? Как Нацкорпус за деньги кошмарит Украину".
Нацкорпус - фото из открытых источников
Журналисты сообщают, что в разных регионах Украины активисты Нацкорпуса проводят акции практически ежедневно. Они митинговали против разворовывания оборонки Свинарчуками, "капитуляции" Владимира Зеленского, назначения Сергея Шкарлета министром образования, регулярно пикетируют здания городских и облсоветов.
В издании отмечают, что также активисты блокируют стройки независимо от того, законно ведутся работы или нет. В лучшем случае они митингуют под зданиями судов или самовольно разбирают конструкции, как это было на пляже в Одессе. В худшем случае устраивают то, что произошло на столичных "Осокорках", — жгли строительную технику, сносили заборы, избивали обычных сторожей и строителей, вывозили с территории стройматериалы.
Однако чаще всего, обращают внимание журналисты, группировки принимают участие в политических акциях, при этом "Нацкорпус атакует не только пророссийские, но и патриотические силы".
В частности, нападение на офис политической партии стоит от 10000$. Цена зависит от наполнения акции, времени и самого действия. Забросать политика яйцами, мукой или облить зеленкой — от 5000$ в зависимости от статуса "жертвы". Блокировка офиса партии — 1000$ в час с возможностью продления. Разрушить офис или сжечь от 15000$, избить или опозорить "цель" — от 8000$, сжечь автомобиль или повредить другое имущество — от 3000$.
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