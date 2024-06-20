СМИ назвали главное разочарование Зеленского во время недавней встречи с Блинкеном

Как передает портал "Комментарии", в американском издании "The Washington Post" вышел материала о все более напряженных отношениях между Киевом, Вашингтоном и другими западными партнерами в вопросе борьбы с коррупцией.

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен. Фото: сайт Офиса президента Украины

В материале говорится, что украинские чиновники настаивают на том, что они борются с коррупцией так же ожесточенно, как их войска воюют с российскими оккупантами на востоке. Но западные правительства, включая Соединенные Штаты, говорят, что этого все еще недостаточно, и это источник все большей напряженности в отношениях между Киевом и некоторыми из его сильнейших приверженцев, что создает постоянную угрозу для дополнительной экономической и военной помощи.

В статье говорится о громких делах и антикоррупционных агентствах, но, как отмечают авторы материала, американские чиновники, включая госсекретаря Энтони Блинкена, говорят, что этого все еще недостаточно.

Издание приводит слова украинских чиновников о том, что эти дела свидетельствуют о согласованных и успешных усилиях по борьбе со взяточничеством. Однако все обвиняемые настаивают на своей невиновности, и их дела еще не переданы в суд.

"То, что количество дел удвоилось, не означает, что коррупции стало вдвое больше. Наоборот: Это означает, что мы работаем вдвое эффективнее, чем раньше", — цитирует издание главу САП Александра Клименко.

Западные столицы, отмечает WP, однако, не так в этом уверены. На кону борьбы с коррупцией в Украине стоят миллиарды – не только собственные налоговые средства, но и западная военная и экономическая помощь.

"Многие в лагере Зеленского в частных разговорах утверждают, что, хотя коррупция остается проблемой, антикоррупционные усилия будут отвлекать от того, что, по их мнению, должно быть главным: победы над Россией", — пишет WP.

При этом, отмечает The Washington Post, украинские чиновники жалуются, что американцы и европейцы часто используют стереотип о коррумпированности Украины как повод для задержки или противодействия жизненно необходимой помощи, "и что это обвинение является не только клише, но и свидетельством лицемерия в столицах, которые имеют собственные проблемы с коррупцией".

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