СМИ: нардеп Павел Халимон нанес государству ущерб на миллиард гривен

Всего за один год жизнеспособное, финансово состоятельное государственное предприятие "Опытное хозяйство "Ивковцы" на Черниговщине превратили в постоянного должника. И уже третий год как оно загнано в банкротство. Об этом пишут "Українські новини".

Нардеп Павел Халимон. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, с июля 2020 года агропредприятием руководят люди, связываемые с народным депутатом Павлом Халимоном. Назначенный судом в декабре 2021 г. арбитражный управляющий Вячеслав Пода вместо того, чтобы гасить долги перед кредиторами и эффективно управлять имуществом, наоборот способствовал накоплению долгов.

"Долги выросли перед частным предприятием, конечным бенефициаром которого является друг Павла Халимона Сергей Селютин — ЧП "Трансвит". Фирма заявляет требования на 70 млн гривен, которые ей якобы задолжало когда-то успешное госпредприятие. В свою очередь нардеп особо и не скрывает своих связей". владельцем ЧП "Трансвит". В своей последней декларации нардеп указал на то, что Сергей Селютин предоставил ему два миллиона гривен возвратной финансовой помощи, а также посодействовал присвоению ему звания заслуженного работника сельского хозяйства", — говорится в статье.

В издании сообщили, что на самом деле кредиторы говорят, что банкротство искусственное, а целью Халимона и его "бизнес-партнеров" является завладение имуществом и 5000 гектаров плодородных черноземов, принадлежащих хозяйству.

"В июле 2020 года произошел рейдерский захват хозяйства с участием силовиков. Тогда с полей ГП вывезли зерна на сумму около 400 миллионов гривен. Крестьяне обвинили в рейдерстве Павла Халимона и Сергея Селютина. Позже эти двое стали фигурантами скандала из скандала Прилуччина за право собрать выращенный урожай. Кредиторы посчитали, что сумма ущерба только от украденного с полей урожая за последние годы может превышать один миллиард гривен", — напомнили журналисты.

Издание акцентирует, что в результате действий нардепа и его сообщников в марте 2023 года Прилуцкая окружная прокуратура открыла уголовное производство по ч.4 ст.191 УК Украины. А недавно на территории ГП "ДГ "Ивковцы" состоялось собрание кредиторов, которым постановило отстранить от исполнения обязанностей назначенного судом распорядителя имущества, отстранить от должности действующего директора и обратиться к правоохранителям с заявлением о совершении очередного уголовного преступления.