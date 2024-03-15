СМИ: нардеп Павел Халимон нанес государству ущерб на миллиард гривен

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Кравцев Сергей
Всего за один год жизнеспособное, финансово состоятельное государственное предприятие "Опытное хозяйство "Ивковцы" на Черниговщине превратили в постоянного должника. И уже третий год как оно загнано в банкротство. Об этом пишут "Українські новини".
Нардеп Павел Халимон. Фото: из открытых источников
По информации журналистов, с июля 2020 года агропредприятием руководят люди, связываемые с народным депутатом Павлом Халимоном. Назначенный судом в декабре 2021 г. арбитражный управляющий Вячеслав Пода вместо того, чтобы гасить долги перед кредиторами и эффективно управлять имуществом, наоборот способствовал накоплению долгов.
В издании сообщили, что на самом деле кредиторы говорят, что банкротство искусственное, а целью Халимона и его "бизнес-партнеров" является завладение имуществом и 5000 гектаров плодородных черноземов, принадлежащих хозяйству.
Издание акцентирует, что в результате действий нардепа и его сообщников в марте 2023 года Прилуцкая окружная прокуратура открыла уголовное производство по ч.4 ст.191 УК Украины. А недавно на территории ГП "ДГ "Ивковцы" состоялось собрание кредиторов, которым постановило отстранить от исполнения обязанностей назначенного судом распорядителя имущества, отстранить от должности действующего директора и обратиться к правоохранителям с заявлением о совершении очередного уголовного преступления.
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