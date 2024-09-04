СМИ: Костин отказывается регистрировать производство по нардепу Жупанину

Как сообщает издание "Коммерсант украинский" после того, как журналисты проекта Bihus.Info опубликовали расследование о лондонских путешествиях депутата от "Слуги народа" Андрея Жупанина, его состоянием заинтересовались в НАБУ, а НАПК начало проверку его деклараций. При этом, добавляет издание, в НАБУ сразу указали, что регистрация уголовного производства по фактам возможного незаконного обогащения Жупанина входит в компетенцию Генерального прокурора Украины. А дальше ОГП начало кивать на САП. Коммерсант украинский попытался выяснить, что по этому поводу думают в САП.

Андрей Жупанин

В частности, издание сначала направило запрос в Офис генпрокурора с серией вопросов. Среди них журналисты просили дать ответ или открыто ОГП уголовное производство по фактам, обнародованным журналистами (Bihus.Info), о вероятном незаконном обогащении Андрея Жупанина.

Также "Коммерсант украинский просил предоставить информацию и о том открыто ли Офисом генпрокурора уголовное производство по фактам, обнародованным журналистами, о получении компенсаций за аренду жилья Андреем Жупаниным, в то время как его официальная жена с 2018 года владеет квартирой в столице.

При этом в ОГП сообщили журналистам, что их запрос направлен по принадлежности к рассмотрению в рамках компетенции в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Впрочем, говорится в материале издания, в САП с позицией Офиса генпрокурора категорически не согласились. Там, вслед за НАБУ, отметили, что дела против депутатов – компетенция генпрокурора Андрея Костина.

Вместе с тем отмечаем, что согласно статье 4822 Уголовного процессуального кодекса Украины сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения народным депутатом Украины, вносятся в Единый реестр досудебных расследований Генеральным прокурором (лицом, исполняющим обязанности Генерального прокурора) в порядке, установленном настоящим Кодексом”, – сообщили в САП журналистам.

При этом издание напомнило, что народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Жупанин оказался в центре скандала из-за своих регулярных поездок в Лондон во время полномасштабной войны в Украине. Журналистское расследование Bihus.Info обнаружило, что депутат довольно часто посещает британскую столицу, где проводит время с супругой и проживает в элитных апартаментах ориентировочной стоимостью более 5 000 фунтов стерлингов в месяц.

В расследовании отмечалось, что Жупанин регулярно посещает Лондон, несмотря на действие в Украине запрета на выезд депутатов из страны по негосударственным делам, введенного СНБО в январе 2023 года. Кроме того, в материале подчеркивалось, что официальные доходы супруги Жупанина якобы сильно отличаются от состояния, которое на нее записано в декларации депутата.

Также издание напомнило, что Андрей Жупанин согласно декларации о доходах арендует квартиру в Киеве за 240 тыс. грн в год. Эти средства ему компенсирует государство. В то же время у супруги Жупанины есть собственная квартира в Киеве еще с 2018 года, о чем политик тоже отмечает в своей декларации.

"Кроме упомянутых выше частых визитов в Лондон, внимание общественности привлекло и роскошный образ жизни семьи Жупанина. Жена депутата Богдана регулярно демонстрирует в социальных сетях дорогие украшения, аксессуары и одежду от люксовых брендов", — пишет "Коммерсант украинский".

Впрочем, как говорится в материале, согласно официальной декларации Жупанина, его личное состояние относительно небольшое – около 40 тысяч гривен и 70 тысяч долларов сбережений. Вместо этого, добавляют журналисты, на его жену, которая, согласно декларации депутата, нигде не работает, записаны значительные суммы наличными: 1,5 миллиона гривен, 130 тысяч фунтов стерлингов, 195 тысяч евро и 182 тысячи долларов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардеп Жупанин получил почти 2,7 млн грн от автора книг НУШ.



