СМИ: Команда Умерова решила ограничить независимость агентств и свести реформы на нет

Как сообщает издание Цензор.нет, одной из важнейших реформ Министерства обороны Украины стало создание Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ). Эти структуры должны были бороться с коррупцией и обеспечить прозрачность закупок. Однако в декабре 2024 года реформа потерпела серьезный удар.

Устинова и Умеров

"16 декабря Минобороны внесло изменения в уставы обоих агентств, где оставило за собой право увольнять и назначать руководителей обоих агентств, а также влиять на контрактирование товаров. Честно говоря, это вызвало шок у членов наблюдательных советов обоих агентств", — отмечает в своем материале журналистка Цензор.нет Татьяна Николаенко.

По ее словам, изменения в уставах фактически нарушают принципы независимости, которые служили основой реформы. Ранее все кадровые решения принимали наблюдательные советы, что гарантировало прозрачность и отсутствие политического вмешательства. Теперь же Министерство получило возможность влиять на руководство агентств, включая назначение заместителей и бухгалтеров.

"Сейчас речь не только о желании МОУ под этим соусом уволить руководительницу АОЗ Марину Безрукову. Это вообще глобальный откат назад, во времена яиц по 17 и курток родственников Касая. Судя по табличке изменений в устав АОЗ, Министерство не только хочет иметь влияние на назначение председателя, но и заместителей, бухгалтера, — пишет Николаенко.

Изменения в уставах вызвали резонанс среди экспертов и общественности. Наблюдательные советы АОЗ и ДОТ обратились в Миноборону с требованием вернуть уставы в нормы корпоративного управления. По их словам, новая редакция документов создает конфликты интересов и угрожает принципам прозрачности.

Министерство обороны со своей стороны объясняет свои действия необходимостью реагировать на угрозы национальной безопасности. По словам руководителя Департамента политики закупок Глеба Каневского, изменения в уставах соответствуют Закону Украины "Об управлении объектами государственной собственности" и действуют только на период военного положения.

Однако, как пишет издание, члены наблюдательных советов и эксперты подвергают сомнению эти аргументы. На комитетском заседании глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина подчеркнула, что действия Минобороны противоречат принципам реформы и могут поставить под угрозу сотрудничество с международными партнерами.

Цензор подчеркивает, что реформа корпоративного управления в Украине остается важнейшим элементом для международной поддержки. Однако последние действия Минобороны вызывают обеспокоенность тем, что Украина может потерять доверие партнеров, если принципы независимости агентств будут разрушены.

Между тем, в парламенте продолжается дискуссия о возможности принятия отдельного закона для защиты закупочных агентств.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Агентство оборонных закупок по согласованию с министерством обороны законтрактовало крупную партию американских противотанковых мин М6А2 на более чем 200 млн. евро. При этом, как отметил бывший военный Юрий Гудыменко, мины, о которых идет речь очень старые, их начали выпускать еще во время Второй мировой и перестали выпускаться в 60-х.



