СМИ: ирпенский депутат Пикулик присвоил компанию экс-партнеру



















Глава фракции "Батькивщина" в Ирпенском городском совете — Александр Пикулик, благодаря связям и поддельным документам, присвоил строительное предприятие своего экс-партнера. Об этом говорится в сюжете "Апостроф-ТВ".

Александр Пикулик. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что Александр Пикулик — один из учредителей ООО "Промоальт", которое владеет земельным участком — нарушил правила сделки и насильно захватил предприятие.



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"Сотрудничество началось в 2018 году между ООО Промоальт и ООО Ирпень Центр Парк, учредителем и 100% владельцем которого является мой клиент Макаренко Максим Владимирович. ООО "Промоальт" предоставило земельный участок, который находился в аренде. А мой клиент от ООО "Ирпень Центр Парк" производит застройку многоэтажки. В январе 2023 года стало известно, что ООО "Ирпень Центр Парк" было незаконно переоформлено. На основании поддельного поручения, которое было выдано в Польше", – объясняет адвокат потерпевшего Максим Калиниченко.

"Однако польский нотариус, указанный в так называемом документе о передаче прав ООО Ирпень-Центр-Парк — никаких подобных поручений никогда не делал. По словам юриста, на обществе Ирпень Центр Парк был официально трудоустроен директор этого предприятия, которого без него присутствия незаконно было уволено. "У нашего законного директора начали истребовать оригиналы документов, касающихся общества и печати. То есть у них на момент переоформления не было ни одного оригинального документа и печати".Однако это не помешало Пикулику перерегистрировать компанию на трех своих муртадов с долями в 60 и по 20 процентов", — говорится в сюжете.

"На основании поддельного поручения, которое было выдано по фамилии Скоропад, доли продали трем лицам: Жолуденко – в настоящее время принадлежит 60% общества, затем Красникову – 20% общества и Батрудиновой – также 20% этого общества", – объясняет адвокат Калиниченко.

Как говорится в материале, о таких действиях уже известно правоохранителям. Однако из собственных источников телеканала "Апостроф ТВ" известно, что Александр Пикулик влияет на досудебное следствие, пользуясь связями и своим служебным положением, чтобы закрыть дело. Чтобы сдвинуть следствие с мертвой точки, законный владелец ООО "Ирпень-Центр-Парк" — Максим Макаренко — обратился в Генпрокуратуру и Администрацию Президента Украины с просьбой взять дело под контроль.

"В настоящее время Пикулик, несмотря на арест корпоративных прав, требует от Госинспекции архитектуры и градостроительства лицензию на ввод в эксплуатацию недавно возведенного дома. В то же время депутат продолжает незаконно продавать квартиры от имени общества Ирпень Центр Парк. Квартиры, которые остались и не были проданы, были Пикуликом перерегистрированы" на его мать — Пикулик Станиславу Владимировну.Этот переоформление делает тот же регистратор, который принимал участие в рейдерском захвате общества Ирпень Центр Парк.Ущерб, который Александр Пикулик нанес своему бывшему бизнес-партнеру достигают почти двух миллиардов гривен. кто уже был или может стать жертвой чиновника из Ирпеня", — говорится в сюжете.

По словам Максима Калиниченко, это не первый рейдерский захват Пикулика. Ранее он организовал и захватил здание военкомата в городе Ирпень по улице Демьяна Попова, после чего снес его. Земельные участки передали на подконтрольных ему лиц, а затем переоформили на него.

журналисты "Апострофа". "В поле зрения правоохранительных органов Александр Пикулик попадает далеко не впервые. Например, осенью 2020-го полиция поймала его пьяным за рулем Range Rover. А в конце зимы депутат устроил стрельбу из наградного оружия в одном из ирпинских ресторанов. Впрочем, в обоих случаях, несмотря доказательства — следы от пуль и свидетельства очевидцев, Пикулик остался безнаказанным", — отмечают







