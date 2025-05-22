СМИ: Детективы НАБУ Недов и Шмитько, вероятно, скрыли элитную недвижимость и вывод миллионов за границу

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Ткачик Олеся
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины Роман Недов и Валентин Шмитько попали в коррупционный скандал, они якобы скрыли элитную недвижимость, вывели миллионы за границу и помогли уклоняющимся уйти от мобилизации. Об этом говорится в расследовании Информатора.
НАБУ
В частности, по данным журналистов, Роман Недов – замруководителя подразделения НАБУ – за последние годы приобрел для семьи несколько объектов элитной недвижимости в Киеве. Однако эти покупки оформлялись на мать его жены, а впоследствии с явным занижением стоимости дарились жене детектива.
В расследовании указано, что еще одна квартира на Воздухофлотском проспекте перешла в собственность супруги Недова по схожей схеме. Кроме жилья, семья пользуется элитным автомобилем, задекларированным по почти вдвое более низкой цене.
Другой сотрудник НАБУ Валентин Шмитько, возглавляющий одно из подразделений Бюро, в течение нескольких лет декларировал значительные суммы наличных денег, которые иногда составляли две трети от его годового дохода, чтобы потом вывести их за границу, – пишет СМИ.
Параллельно, как выяснили журналисты, супруга Шмитько с начала полномасштабной войны отдыхает на курортах Европы и США, но получает государственную социальную помощь в Украине.
"Это не география украинских беженцев – это дорогой отдых, оплачиваемый мужчиной. Параллельно осуществляет "сбережения". Думаем, все понимают, с каких доходов это делается", – говорится в материале.
Кроме укрывательства доходов Валентин Шмитько, согласно расследованию, был причастен к попытке избегания мобилизации его знакомым, который находился в розыске.
Редакция издания предложила Национальному агентству по предотвращению коррупции начать проверку по указанным лицам.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что это не первое журналистское расследование, поднимающее вопрос неблагополучия работников НАБУ.
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