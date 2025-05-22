СМИ: Детективы НАБУ Недов и Шмитько, вероятно, скрыли элитную недвижимость и вывод миллионов за границу

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины Роман Недов и Валентин Шмитько попали в коррупционный скандал, они якобы скрыли элитную недвижимость, вывели миллионы за границу и помогли уклоняющимся уйти от мобилизации. Об этом говорится в расследовании Информатора.

НАБУ

В частности, по данным журналистов, Роман Недов – замруководителя подразделения НАБУ – за последние годы приобрел для семьи несколько объектов элитной недвижимости в Киеве. Однако эти покупки оформлялись на мать его жены, а впоследствии с явным занижением стоимости дарились жене детектива.

"На тещу Недова была приобретена квартира в элитном ЖК "Шервуд" в Киеве рядом с НАБУ. В период с 2018 по 2020 гг. в квартире по документам "уменьшили" площадь. В результате манипуляций была сделана переоценка жилья со снижением стоимости квартиры почти втрое: с 98 тыс. долларов США до около 37 тыс. долларов. долларов. С такой ценой квартиру подарили жене Недова, и она появилась в декларации детектива за 2020 год. На самом деле квартиры в этом доме с ремонтом и такой площадью стоят сегодня от 200 тысяч. долларов", – говорится в расследовании.

В расследовании указано, что еще одна квартира на Воздухофлотском проспекте перешла в собственность супруги Недова по схожей схеме. Кроме жилья, семья пользуется элитным автомобилем, задекларированным по почти вдвое более низкой цене.

Другой сотрудник НАБУ Валентин Шмитько, возглавляющий одно из подразделений Бюро, в течение нескольких лет декларировал значительные суммы наличных денег, которые иногда составляли две трети от его годового дохода, чтобы потом вывести их за границу, – пишет СМИ.

"Шметько просто декларировал ежегодно как наличные сбережения большие суммы денег: в 2017 г. – 425 тыс. грн, в 2019 г. – 521 тыс. грн, в 2020 – 619 тыс. грн, в 2021 – 625 тыс. грн, в 2024 – 670 тыс. грн. Эти суммы иногда составляли 2/3 его официальных доходов за год. А в 2024 году взял и вывел из страны 4350725 грн", – говорится в материале.

Параллельно, как выяснили журналисты, супруга Шмитько с начала полномасштабной войны отдыхает на курортах Европы и США, но получает государственную социальную помощь в Украине.

"Это не география украинских беженцев – это дорогой отдых, оплачиваемый мужчиной. Параллельно осуществляет "сбережения". Думаем, все понимают, с каких доходов это делается", – говорится в материале.

Кроме укрывательства доходов Валентин Шмитько, согласно расследованию, был причастен к попытке избегания мобилизации его знакомым, который находился в розыске.

"Вторая Шмитько с кучей наличных денег в машине остановили ночью. Конечно, проверили документы и оказалось, что тот – в розыске. Шмитько приехал прямо ночью "решить", но так "нарешал", что вместе с другом-уклоняющим получил обвинение. Шмитько руководство НАБУ отмазало от суда, а его друга-уклоняющая – от мобилизации", – отмечают авторы расследования.

Редакция издания предложила Национальному агентству по предотвращению коррупции начать проверку по указанным лицам.

"В НАПК – непочатый край работы. Создается впечатление, что какого детектива НАБУ не проверь – найдешь подозрительные махинации: с деньгами, автомобилями, квартирами, домами. Все эти случаи придется расследовать и дать им юридическую оценку, как того требует закон. Что-то подсказывает, что когда это произойдет, простые некрупные детективы перейдут в статус непростых обвиняемых в коррупции в особо крупных размерах", – говорится в материале.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что это не первое журналистское расследование, поднимающее вопрос неблагополучия работников НАБУ.



