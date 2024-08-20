СМИ: Банк «Альянс» якобы развернул против «Укрэнерго» ифнормкампанию, потому что не хочет отдавать долг

Как сообщает издание "Украинские новости", вероятно, банк "Альянс" использовал известных блоггеров и политологов, чтобы начать кампанию против "Укрэнерго" и его руководителя Владимира Кудрицкого. Цена вопроса – более миллиарда гривен, которые финучреждение задолжало государственной компании.

Владимир Кудрицкий

Журналисты напоминают, что осенью 2021 года банк "Альянс" выдал рекордную гарантию в пользу "Укрэнерго" за ООО "Юнайтед Энерджи", эту компанию журналисты связывают с Игорем Коломойским и его партнерами. При этом издание подчеркивает, что в марте 2022 года "Юнайтед Энерджи" покупала электроэнергию у государственной компании "Укрэнерго", однако не рассчиталась за нее. Как результат, "Укрэнерго" предъявило к погашению гарантии на 716 млн. грн., а также пени, штрафы — сумма составила 1,2 млрд грн.

Впрочем, как сообщают "Украинские новости", банк "Альянс" отказался рассчитываться по долгу. По этому поводу НАБУ открыло производство о хищении государственных средств и до марта 2024 расследовало его, а затем передало в суд. В хозяйственном процессе "Укрэнерго" пытается взыскать с "Альянса" свои 1,2 млрд грн.

“Начиная с января 2024 года, когда стало ясно, что расследование НАБУ подходит к концу и скоро дело будет передано в суд, когда в международный розыск была объявлена [председатель правления] Юлия Фролова – медиа начинают буквально бомбардировать читателей мнениями блоггеров по поводу того, почему “ Укрэнерго" – вместе с компанией из окружения Коломойского – является настоящим виновником произошедшего, а банк – ни при чем", — говорится в материале.

Журналисты напоминают, что основные положения сводились к тому, что банк "Альянс" назначили "крайним", а настоящие виновники — Коломойский и лично Владимир Кудрицкий, который, к тому же, "выпустил" своего подчиненного, якобы причастного к сделке, за границу.

“В кампании против Укрэнерго в разные периоды принимали участие блогер Сергей Лямец, политолог и директор Института мировой политики Евгений Магда, политический эксперт Александр Кочетков, политолог Тарас Загородний, политолог Виталий Кулик. Тема роли Укрэнерго очевидно настолько болит неравнодушным гражданам, что в медиа даже появился вброс со ссылкой на анонимные источники, что Кудрицкий якобы получил 5 млн долларов своей доли от разворованных средств госкомпании, — говорится в статье.

При этом издание напомнило, что якобы больше всего судьбой "Альянса" проникся активист Назар Приходько, который подал ряд заявлений в правоохранительные органы относительно якобы "незаконного обогащения" Кудрицкого.

Издание подчеркивает, что именно на заявлениях Приходько потом основывались многочисленные публикации о том, что "Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ и ГБР открыть дело в отношении Кудрицкого".

"Пытаясь спастись от банкротства и не отдавать, по сути, украденный у государства 1 млрд грн, банк "Альянс" пытается дестабилизировать государственную компанию, отвечающую за критическую инфраструктуру в самый ответственный период", — говорится в материале.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что банк "Альянс" должен за энергию для фирмы Коломойского больше, чем весь бизнес Киева.



