СМИ: Ассоциация адвокатов подала в ГБР и офис Генпрокурора заявление о грубых нарушениях со стороны НАБУ

Как сообщают "Украинские национальные новости", Национальная ассоциация адвокатов Украины подала заявление в Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований из-за нарушений со стороны НАБУ, которые называют беспрецедентными. Как говорится в сообщении, речь идет о якобы незаконном обыске и установлении "прослушки" в офисе адвокатов в Киеве.

НАБУ попало в очередной скандал

"Детективы не только прослушивали, проникли в офис адвокатов в центре столицы, но и провели там незаконные обыски "до постановления о принятии следователем судьей без подлежащих на то оснований", чем грубо нарушили права и законные интересы адвокатов", — сообщают "Украинские национальные новости".

В частности, как говорится в материале, представители Ассоциации отмечают, что обыск производился без определения суда и базового постановления прокурора. При этом указывается, что детективам НАБУ было известно о том, что они работают именно в офис адвокатов, поскольку этот адрес официальный и зарегистрирован в реестре адвокатов.

Как сообщает УНН, кроме офисных помещений детективы прибегли к одновременному обыску жилья адвокатов, где находились их жены с малолетними детьми, а сами адвокаты в это время фактически были заблокированы следственными действиями в офисе.

В то же время, говорится в статье, никаких документов или вещей по результатам обыска изъято не было.

По данным Ассоциации, решение о таком обыске было принято детективом НАБУ Федором Олейником, а "прослушкой" занимался детектив Ярослав Воронежский. Последний, говорится в материале, тоже якобы участвовал в обыске, но не был официально зафиксирован как его участник. При этом в статье УНН подчеркивается, что он беспрепятственно выносил из помещения пакет и портфель, в которых, вероятно, находились технические средства для прослушки.

Кроме того, как указано в материале, ходатайство о проведении обыска постфактум удовлетворила судья ВАКС.

"Ассоциация считает такие действия со стороны НАБУ "преступным умыслом". По ее мнению, детективы хотели получить конфиденциальную информацию, которую клиенты рассказывали адвокатам, и узнать дальнейшие действия стороны защиты", — говорится в статье.

Кроме того, в материале указано, что технику для прослушки обнаружили сами адвокаты в полу помещения в отдельных кабинетах и непосредственно в комнате для переговоров, где проходило общение с клиентами. Таким образом подчеркивается, что детективы НАБУ нарушили права на конфиденциальный обмен информацией между адвокатом и клиентом.

Ассоциация подчеркивает, что в группе детективов НАБУ были люди расследующие дела против клиентов этих адвокатов.

Ассоциация призывает генпрокурора вмешаться в ситуацию и возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц НАБУ, совершивших преступления, предусмотренные ст. 162, 365 и 397 Уголовного кодекса Украины (незаконное проникновение в другое владение лица и незаконное проведение в нем обыска, совершенного должностным лицом; превышение власти или служебных полномочий; совершение должностным лицом с использованием своего служебного положения в какой-либо форме препятствий к осуществлению правомерной деятельности).

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинцы не доверяют таким структурам, как НАБУ и САП.



