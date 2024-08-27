СМИ: Антикоррупционеры могут уклоняться от армии благодаря влиянию Татарова

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
По информации издания "Украинские новости", активисты и журналисты, занимающиеся антикоррупционной деятельностью, могут уклоняться от мобилизации в ВСУ якобы благодаря влиянию заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова. Издание предполагает, что одним из мотивов должностного лица может быть заинтересованность в деятельности антикоррупционеров.
Татаров и антикоррупционеры
В частности, издание отмечает, что по разным причинам от армии якобы уклоняется глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, в отношении которого ГБР расследует ряд уголовных дел, среди которых уклонение от мобилизации, подделка документов НАПК, незаконное использование гуманитарки и присвоение джипа Nissan Pathfinder ВСУ.
Кроме того, "Украинские новости" напоминают, что журналист Юрий Бутусов, ранее публично обещавший идти служить на передовую, оформил отсрочку от мобилизации как отец трех дочерей. В то же время, говорится в материале издания, он периодически ездит на войну и фотографируется в военной форме.
Кроме того, издание подчеркивает, что журналист Юрий Николов для якобы уклонение от службы якобы прикрывается мамой, которая болеет.
Также, по информации журналистов, якобы длительное время военной службы избегают Орест Рудый, муж соучредительницы ЦПК Дарии Каленюк, главный эксперт StateWatch Александр Леменов, главный редактор движения "Честно" Александр Салиженко и другие активисты.
При этом издание отмечает, что некоторые антикоррупционеры иногда позволяют себе резкие посты в адрес Татарова, чтобы поддерживать свой имидж, независимых от Банковой активистов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что журналист Юрий Бутусов получил отсрочку от мобилизации.
Новости