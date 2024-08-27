СМИ: Антикоррупционеры могут уклоняться от армии благодаря влиянию Татарова

По информации издания "Украинские новости", активисты и журналисты, занимающиеся антикоррупционной деятельностью, могут уклоняться от мобилизации в ВСУ якобы благодаря влиянию заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова. Издание предполагает, что одним из мотивов должностного лица может быть заинтересованность в деятельности антикоррупционеров.

Татаров и антикоррупционеры

"Единственная каста тех, кого не призывают в армию и не привлекают за эти и другие преступления к уголовной ответственности, – это общественные активисты. Это может свидетельствовать о наличии у них влиятельных покровителей во власти и правоохранительной системе", – говорится в материале.

В частности, издание отмечает, что по разным причинам от армии якобы уклоняется глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, в отношении которого ГБР расследует ряд уголовных дел, среди которых уклонение от мобилизации, подделка документов НАПК, незаконное использование гуманитарки и присвоение джипа Nissan Pathfinder ВСУ.

Кроме того, "Украинские новости" напоминают, что журналист Юрий Бутусов, ранее публично обещавший идти служить на передовую, оформил отсрочку от мобилизации как отец трех дочерей. В то же время, говорится в материале издания, он периодически ездит на войну и фотографируется в военной форме.

"Другой активист – руководитель фонда "DEJURE" Михаил Жернаков – недавно разыскивался из-за неявки за повесткой. Он был оштрафован за уклонение от мобилизации и по результатам прохождения ВЛК он был признан полностью пригодным к военной службе. Чтобы уклониться от армии, Жернаков предоставил справку о том, что преподает на 0,75 ставки в Киевской школе экономики. Но под давлением СМИ вынужден был признать, что не работает там", — говорится в статье.

Кроме того, издание подчеркивает, что журналист Юрий Николов для якобы уклонение от службы якобы прикрывается мамой, которая болеет.

Также, по информации журналистов, якобы длительное время военной службы избегают Орест Рудый, муж соучредительницы ЦПК Дарии Каленюк, главный эксперт StateWatch Александр Леменов, главный редактор движения "Честно" Александр Салиженко и другие активисты.

"Если принять во внимание разношерстность перечисленных лиц, объединяющим элементом может быть единственное лицо – то, которое во власти контролирует правоохранительную и карательную систему, а именно Олег Татаров. Ведь именно он может одновременно выдать нужным ему активистам так называемый белый билет и обеспечить непривлечение их к уголовной ответственности за уклонение от службы или за совершение других преступлений", – пишут "Украинские новости".

При этом издание отмечает, что некоторые антикоррупционеры иногда позволяют себе резкие посты в адрес Татарова, чтобы поддерживать свой имидж, независимых от Банковой активистов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что журналист Юрий Бутусов получил отсрочку от мобилизации.



