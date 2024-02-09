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СМИ: Агентство Арсена Жумадилова завысило цены на продукты для ВСУ на 1,5 миллиарда

По мнению журналистов, при суммарном объеме контрактов на 7 млрд грн сумма закупок могла бы быть меньше на 1,5 млрд грн.

сегодня, 12:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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На двух тендерах, которые в феврале провело новое "Агентство закупок в сфере обороны", была завышена стоимость набора питания со 120 до 139,38 гривен. По данным журналистов "Украинских новостей", при суммарном объеме контрактов на 7 млрд грн сумма закупок могла бы быть меньше на 1,5 млрд грн.

СМИ: Агентство Арсена Жумадилова завысило цены на продукты для ВСУ на 1,5 миллиарда

Арсен Жумадилов

Журналисты напомнили, что с начала этого года тендеры на все необходимое для армии, кроме оружия, Министерство обороны уполномочило проводить новосозданное "Агентство закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла"). Ее возглавил карьерный чиновник Арсен Жумадилов.

"Именно этот человек теперь распоряжается миллиардными бюджетами на ВСУ", — отмечает издание.

В материале отмечается, что из суммы двух тендеров чиновники государственного предприятия могли получить 28 млн. грн. лично себе. Дело в том, что в начале создания Агентства был заложен бизнес-механизм его финансирования: государственное предприятие Жумадилова получает комиссию в размере 0,4% от суммы каждого контракта. Потому они так заинтересованы в подорожании всех лотов, считают журналисты.

"Украинцам с начала года обещали новые подходы к оборонным закупкам. Новым подходом, согласно объявленным февральским тендерам, можно понимать только изменение названия заказчика: был Департамент госзакупок Минобороны, теперь – Агентство. При этом Департамент получал только зарплаты, Агентство – 0,4% от суммы контракта", — отмечает издание.

По мнению авторов материала, 28 млн могли быть направлены на закупку продовольствия для ВСУ, но пойдут на зарплаты и премии Агентства Жумадилова. При этом заработная плата руководящего состава составляет около 200 тыс. грн в месяц.




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Источник: https://ukranews.com/news/983491-top-chinovnik-minoborony-zhumadilov-na-dvuh-tenderah-zavysil-stoimost-edy-dlya-vsu-na-1-5-mlrd
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