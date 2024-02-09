СМИ: Агентство Арсена Жумадилова завысило цены на продукты для ВСУ на 1,5 миллиарда

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Кравцев Сергей
На двух тендерах, которые в феврале провело новое "Агентство закупок в сфере обороны", была завышена стоимость набора питания со 120 до 139,38 гривен. По данным журналистов "Украинских новостей", при суммарном объеме контрактов на 7 млрд грн сумма закупок могла бы быть меньше на 1,5 млрд грн.
Арсен Жумадилов
Журналисты напомнили, что с начала этого года тендеры на все необходимое для армии, кроме оружия, Министерство обороны уполномочило проводить новосозданное "Агентство закупок в сфере обороны" (ГП "Государственный оператор тыла"). Ее возглавил карьерный чиновник Арсен Жумадилов.
В материале отмечается, что из суммы двух тендеров чиновники государственного предприятия могли получить 28 млн. грн. лично себе. Дело в том, что в начале создания Агентства был заложен бизнес-механизм его финансирования: государственное предприятие Жумадилова получает комиссию в размере 0,4% от суммы каждого контракта. Потому они так заинтересованы в подорожании всех лотов, считают журналисты.
По мнению авторов материала, 28 млн могли быть направлены на закупку продовольствия для ВСУ, но пойдут на зарплаты и премии Агентства Жумадилова. При этом заработная плата руководящего состава составляет около 200 тыс. грн в месяц.
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