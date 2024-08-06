СМИ: Адвокат Порошенко признан непригодным для службы в ВСУ, потому что якобы имеет плохое зрение

Адвокат бывшего президента Петра Порошенко Игорь Головань оформил медсправку и стал "негодным" к службе в рядах ВСУ по состоянию здоровья, об этом сообщает издание Телегаф со ссылкой на адвоката Елену Исаевскую. Кроме того, от мобилизации якобы уклоняются сын Голованя и родной брат.

Игорь Головань

"Игорь Голованя, 1968 года рождения, в начале июня признан ВЛК Шевченковского ТЦК и СП непригодным к военной службе с исключением из военного учета на основании ст. 31а (расстройства зрения) и 39а (гипертоническая болезнь)", — говорится в статье издания.

При этом Телеграф сообщает, что якобы не явился в Шевченковский ТЦК города Киева сын Голованя — Владимир, 1990 года рождения. Кроме того, по данным журналистов, от органов ТЦК якобы скрываются родной брат Голованя — Николай, 1972 года рождения, и муж сестры Голованя — Евгений Шелякин, 1977 года рождения. Издание отмечает, что последний якобы находится в розыске органами ТЦК, поскольку уклоняется от прохождения военно-врачебной комиссии.

Телеграф отметил, что Елена Исаевская в ближайшее время планирует обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы.

Напомним, Игорь Головань известен тем, что является адвокатом Петра Порошенко.

Портал "Комментарии" также рассказывал о том, что семья соратника Порошенко строит роскошную виллу на побережье Испании. В частности, по данным СМИ, Михаил Гладковский – сын Олега Гладковского, который во времена президентства Петра Порошенко занимал должность первого заместителя секретаря СНБО, владеет фирмой, которая строит виллу на побережье Испании.





