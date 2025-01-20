СМИ: Адвокат Онищенко в Европейском суде выиграл дело против НАБУ и Клименко

Как сообщает УНИАН, адвокат беглого экснардепа Александра Онищенко, по решению Европейского суда по правам человека, получит от государства 15 тысяч евро за то, что в 2016 году работая руководителем группы детективов НАБУ Александр Клименко небрежно расследовал жалобу адвоката экс-нардепа Александра Сергиенко о жестоком поведение. Соответствующее решение ЕСПЧ опубликовано на официальном сайте ЕСПЧ от 7 ноября 2024 года.

Европейский суд по правам человека

УНИАН отмечает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по делу "Сергиенко против Украины" (заявление №72678/16), признав нарушение прав адвоката Александра Сергиенко со стороны НАБУ.

"Обстоятельства этого дела напрямую связаны с другой известной коррупционной схемой в компании "Укргаздобыча". Интересы бывшего нардепа Александра Онищенко по этому делу представлял адвокат Александр Сергиенко. Последний вместе с Онищенко проходит как обвиняемый по делу о махинациях с газом. По данным следствия, подозреваемые, включая Сергиенко, принимали участие в получении газа по соглашению о совместной деятельности, которое было квалифицировано как хищение и подделка документов", — говорится в статье издания.

В материале указано, что в июне 2016 года Сергеенко арестовали и заключили под стражу. В сентябре того же года суд сменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест. Однако на следующий день во время перевозки его из СИЗО домой НАБУ повторно арестовало его по новому подозрению.

Издание напоминает, что три дня спустя суд легализовал новый арест (постановил задержать Сергиенко в рамках нового расследования). Адвокат сразу обжаловал такое решение, но апелляцию пришлось ждать почти месяц. В конце концов, жалоба была отклонена.

"Во время этого ареста адвокат получил телесные повреждения, в том числе кровоподтеки на груди, руках и носу, которые были зафиксированы при возвращении в СИЗО", — сказано в статье.

После этого суд обязал расследовать вероятное жестокое обращение и НАБУ даже приступило к производству. Но правоохранители установили, что Сергиенко во время задержания вел себя неадекватно. Во время конфликта служащие только ответили на сопротивление адвоката, использовав наручники. Расследование закончилось тем, что действия офицеров НАБУ сочли законными, а состав преступления отсутствует.

"Когда Сергиенко ничего не добился от украинской Фемиды, то решил обратиться в ЕСПЧ. В свою очередь ЕСПЧ установил, что расследование жалоб заявителя на жестокое обращение не отвечало требованиям независимости и эффективности, поскольку его проводил тот же орган (НАБУ), который проводил расследование против него. Кроме того, государство Украина не предоставило достаточных доказательств для опровержения утверждений заявителя о жестоком обращении", – говорится в статье.

Суд признал, что 28-дневный срок рассмотрения апелляции на решение о содержании под стражей слишком продолжителен, что нарушает право на быстрое судебное рассмотрение законности задержания.

Также ЕСПЧ обязал Украину выплатить Сергеенко 15 тысяч евро компенсации за нарушение его прав.

Как говорится в статье УНИАН, адвокаты Онищенко надеются, что это решение поможет развалить "газовое дело", поскольку ЕСПЧ указало на грубые нарушения детективов на этапе досудебного расследования, а также многочисленные злоупотребления и нарушения прав как фигурантов, так и адвокатов.

"Таким образом Клименко, возглавлявший группу детективов, фактически способствовал и руководил действиями, направленными на нарушение права лица, предусмотренного ст. 3 Конвенции. Очевидно, чувствует себя в должности Клименко неплохо, так как ущерб по решению ЕСПЧ будет возмещать государство, а не тогдашний руководитель детективов НАБУ", — отметило издание.

При этом в материалы подчеркивается, что этот пример указывает на низкую эффективность антикоррупционных расследований то ли из-за недостаточной профессиональной компетентности, то ли из-за обычной халатности, то ли коррумпированности "антикоррупционных" органов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что беглец Онищенко получил российское гражданство.



