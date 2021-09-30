Сместят каникулы: что говорят в Минобразования об обучении в школах

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Козлова Альбіна
Школьники могут учиться летом, фото из открытых источников
По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, есть возможность того, что ученики будут посещать учебные заведения в летние месяцы. Об этом сообщает РБК-Украина.
В Министерстве образования заговорили о том, что каникулы для школьников могут сместить в зависимости от эпидемической ситуации в стране. Например, будут закрывать школы, где все учителя вакцинированы, если населенный пункт окажется в "красной зоне эпидемической опасности".
Согласно рекомендациям Минобразования, школы смогут устанавливать каникулы в зонах повышенной эпидемической опасности. Решение об установлении дат каникул для учеников будет принимать администрация заведения.
Есть вариант, что обучение в школах может быть летом, когда нет такого количества больных, а на улице хорошая погода, которая тоже не способствует простуде. Ведь пока отопительный сезон еще не начался, а на улице уже заморозки. В квартирах температура воздуха не очень комфортная, многие болеет именно в такие сезоны.
Сейчас, по словам Шкарлета, главная цель Министерства — предоставить детям качественное образование.
Лидером по количеству вакцинированных педагогов стала Полтавская область, на втором месте — Черкасская, на третьем — Киевская. Статистика обновляется еженедельно.
Также мы писали, что детсады и начальная школа будут работать во всех зонах карантина. Школа закрывается только, если больше половины классов на самоизоляции.
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