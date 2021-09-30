Сместят каникулы: что говорят в Минобразования об обучении в школах

Школьники могут учиться летом, фото из открытых источников

По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, есть возможность того, что ученики будут посещать учебные заведения в летние месяцы. Об этом сообщает РБК-Украина.

В Министерстве образования заговорили о том, что каникулы для школьников могут сместить в зависимости от эпидемической ситуации в стране. Например, будут закрывать школы, где все учителя вакцинированы, если населенный пункт окажется в "красной зоне эпидемической опасности".



Поскольку в "красных" зонах действует требование для педагогов общеобразовательных школ — вакцинация всех учителей. Также правительство одобрило документ об обязательной вакцинации педагогов и работников государственного аппарата.

Согласно рекомендациям Минобразования, школы смогут устанавливать каникулы в зонах повышенной эпидемической опасности. Решение об установлении дат каникул для учеников будет принимать администрация заведения.

Есть вариант, что обучение в школах может быть летом, когда нет такого количества больных, а на улице хорошая погода, которая тоже не способствует простуде. Ведь пока отопительный сезон еще не начался, а на улице уже заморозки. В квартирах температура воздуха не очень комфортная, многие болеет именно в такие сезоны.



Сейчас, по словам Шкарлета, главная цель Министерства — предоставить детям качественное образование.

"По оперативной информации местных органов управления образованием, по состоянию на 29 сентября вакцинировано более 452 тыс. работников учреждений общего среднего образования, из них почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации и 172 тыс. (26%) — неполный цикл, не вакцинированы — 203 тыс. (31%)", — написал министр.

Лидером по количеству вакцинированных педагогов стала Полтавская область, на втором месте — Черкасская, на третьем — Киевская. Статистика обновляется еженедельно.

Также мы писали, что детсады и начальная школа будут работать во всех зонах карантина. Школа закрывается только, если больше половины классов на самоизоляции.



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