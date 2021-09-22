Детсады и начальная школа будут работать: новое постановление Кабмина

Правительство приняло постановление "О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины" от 22 сентября 2021 № 981. Документ предусматривает внесение изменений в том числе и в "карантинное" постановление от 9 декабря 2020 № 1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических меры с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ". Об этом сообщает РБК-Украина.

Садики и начальная школа будут работать во всех зонах, фото из открытых источников

Согласно внесенным изменениям, специальные образовательные учреждения, учреждения дошкольного образования и начальная школа в учреждениях общего среднего образования будут работать во всех зонах карантина, несмотря на количество вакцинированных воспитателей и учителей. Требования по вакцинации будут касаться всех остальных классов общеобразовательных школ.



С 23 сентября Украина станет "желтой" и большинство школьников перейдут на дистанционное обучение, кроме учащихся специальных заведений и учащихся начальных классов (с 1 по 4 класс). Напомним, что обязательная вакцинация от COVID-19 вводится для работников учебных заведений, министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Если в группе или классе кто-то из детей заболел, то группа и класс идут на самоизоляцию. Если в школе 50% классов на самоизоляции, то школа закрывается на карантин. Кроме того, администрация учреждений не вправе требовать справку о ПЦР-тестировании ребенка.



Как сообщал портал "Комментарии", политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок считает, что введение новых ограничений, учитывая рост заболеваемости коронавирусом, было ожидаемым. По его словам, одним из эффективных методов борьбы является вакцинация. Даже несмотря на определенные антивакцинаторского настроения части общества, ведь абсолютное большинство тех, кто попадает в больницу с коронавирусом, невакцинированные люди.



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