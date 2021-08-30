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Смертельно опасные насекомые активизировались в Украине: как обработать место после укусе

Украинцев начали атаковать шершни. Скопление этих насекомых наблюдается особенно в Ровенской области

сегодня, 10:30
Автор:

Кравцев Сергей

Украинцам начали создавать проблемы шершни. Больше всех жалоб и просьб о помощи спасателям начали поступать из Ровенской области. Опасные насекомые селятся в церквях и многоэтажных домах, создавая немало хлопот людям. Как передает издание "Комментарии", об этом информирует сайт ТСН.

Смертельно опасные насекомые активизировались в Украине: как обработать место после укусе

Шершень Фото из открытых источников

Бороться с шершнями приходится спасателям, поскольку укус этого насекомого может привести к летальным последствия, когда уже медики могут не успеть спасти человека. 

На место обитания шершней спасатели прибывают ночью. Тогда насекомые дезориентированы и не могут атаковать также, как днем. Сначала скопление насекомых обрызгивают обильно ядовитым веществом, а потом накрывают тряпкой, чтобы шершни не разлетелись и не ужалили спасателей.

Спасатели в Ровенской области сообщают, что последнее время в день 3-4 сообщения стабильно поступает о помощи. Люди самостоятельно не могут изгнать из домов непрошенных гостей.

Биологи видят чрезвычайную активность шершней в том, что нынешнее лето выдалось чрезвычайно жарким, а жаркие температуры очень благоприятны для размножения таких насекомых. 

Если же вы не смогли защититься от укуса шершня, то вам следует первым делом промыть место укуса холодной водой с мылом, обработать место укуса антисептиком. Далее на протяжении дня медики советуют прикладывать к месту куса что-то холодное и пить много воды. К помощи медиков нужно немедленно обращаться. Если у вас появились признаки отечности и стало трудно глотать.

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Источник: https://tsn.ua/exclusive/cherez-speku-i-virubku-lisiv-budinki-lyudey-zapolonili-shershni-1855828.html
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