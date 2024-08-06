Смертельно опасная болезнь распространяется по Украине: кто в зоне риска

За первые шесть месяцев 2024 года в Украине зафиксировано 36 случаев ботулизма, что привело к госпитализации 42 человек. Эта тревожная статистика была обнародована Председателем Госпотребслужбы Сергеем Ткачуком во время брифинга в Медиацентре Украина. Летальные случаи этого опасного заболевания были зарегистрированы в Запорожской, Киевской и Тернопольской областях.

36 случаев ботулизма в Украине за первое полугодие 2024 года

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество случаев ботулизма возросло на 5%, хотя количество пострадавших увеличилось на 13,6%. Несмотря на это, Сергей Ткачук отметил, что ситуация не является критической.

"За первое полугодие 2024 года в Украине было зарегистрировано 36 случаев ботулизма с 42 пострадавшими от этой болезни. Летальные случаи зарегистрированы в Запорожской, Киевской и Тернопольской областях. Если говорить о первом полугодии 2023 года, то таких случаев было 31, но пострадавших было 37. То есть в количестве пострадавших – на 5 человек больше. Это не столь существенный рост, он не критичен", – отметил Сергей Ткачук.

Ботулизм: опасность из консервов

Ботулизм – это редкое, но серьезное заболевание, вызванное токсином, вырабатываемым бактерией Clostridium botulinum. Этот токсин поражает нервную систему и может привести к параличу и смерти. Чаще ботулизм связан с употреблением неправильно консервированных продуктов, особенно домашнего приготовления.

Госпродпотребслужба отмечает важность соблюдения правил безопасности при приготовлении и хранении консервированных продуктов. Рекомендуется покупать консервы только у проверенных производителей, избегать употребления продуктов с поврежденной упаковкой и соблюдать сроки годности.