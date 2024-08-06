logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Смертельно опасная болезнь распространяется по Украине: кто в зоне риска
commentss НОВОСТИ Все новости

Смертельно опасная болезнь распространяется по Украине: кто в зоне риска

Статистика ботулизма в Украине: данные за первые шесть месяцев 2024 года

сегодня, 15:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

За первые шесть месяцев 2024 года в Украине зафиксировано 36 случаев ботулизма, что привело к госпитализации 42 человек. Эта тревожная статистика была обнародована Председателем Госпотребслужбы Сергеем Ткачуком во время брифинга в Медиацентре Украина. Летальные случаи этого опасного заболевания были зарегистрированы в Запорожской, Киевской и Тернопольской областях.

Смертельно опасная болезнь распространяется по Украине: кто в зоне риска

36 случаев ботулизма в Украине за первое полугодие 2024 года

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году количество случаев ботулизма возросло на 5%, хотя количество пострадавших увеличилось на 13,6%. Несмотря на это, Сергей Ткачук отметил, что ситуация не является критической.

"За первое полугодие 2024 года в Украине было зарегистрировано 36 случаев ботулизма с 42 пострадавшими от этой болезни. Летальные случаи зарегистрированы в Запорожской, Киевской и Тернопольской областях. Если говорить о первом полугодии 2023 года, то таких случаев было 31, но пострадавших было 37. То есть в количестве пострадавших – на 5 человек больше. Это не столь существенный рост, он не критичен", – отметил Сергей Ткачук.

Ботулизм: опасность из консервов

Ботулизм – это редкое, но серьезное заболевание, вызванное токсином, вырабатываемым бактерией Clostridium botulinum. Этот токсин поражает нервную систему и может привести к параличу и смерти. Чаще ботулизм связан с употреблением неправильно консервированных продуктов, особенно домашнего приготовления.

Госпродпотребслужба отмечает важность соблюдения правил безопасности при приготовлении и хранении консервированных продуктов. Рекомендуется покупать консервы только у проверенных производителей, избегать употребления продуктов с поврежденной упаковкой и соблюдать сроки годности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mediacenter.org.ua/uk/36-vipadkiv-botulizmu-bulo-zareyestrovano-v-ukrayini-v-pershomu-pivrichchi-2024-roku-derzhprodspozhivsluzhba/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости