logo

BTC/USD

62980.91

ETH/USD

4418.97

LTC/USD

200.56

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Смерть Полякова: в Нацполиции рассказали, что нового выяснилось
commentss НОВОСТИ Все новости

Смерть Полякова: в Нацполиции рассказали, что нового выяснилось

Расследование смерти депутата Антона Полякова продолжается

сегодня, 12:05
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

В Национальной полиции говорят, что уже подготовили список событий последних дней жизни депутата Антона Полякова. Там ждут еще результаты нескольких экспертиз, которых всего было заказано более 20, чтобы в дальнейшем расследовать смерть политика. Об этом рассказал журналистам первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на телепередаче "Украина 24".

Смерть Полякова: в Нацполиции рассказали, что нового выяснилось

В Нацполиции расследуют смерть нардепа, фото: пресс-служба МВД

По его словам, 1 ноября снова вызвали на допрос Анну Скороход. Всего следователи провели более 10 допросов разных лиц, общавшихся с депутатом в последние часы и дни его жизни. Евгений Енин подчеркнул, что следователи заинтересованы в объективном расследовании причин смерти нардепа.

Также он добавил, что впервые заявления о возможном убийстве прозвучали на телеканале. Поэтому следователи обращаются ко всем, у кого есть какие-то данные о причинах смерти Полякова, и просят их сообщать об этой информации полиции.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что версию об удушении следователи отвергают, ведь когда политик находился в автомобиле такси в последние часы его смерти, автомобиль остановили патрульные и мужчине оказывали медицинскую помощь. Следы на шее, скорее всего от золотой цепочки, которую носил Поляков, подчеркнул Енин.

Замминистра также подчеркнул, что последние часы Поляков провел с известными следствию людьми, один из них  — это его сожительница. На руках у следователей есть результаты экспертизы, подтверждающие наличие наркотических веществ в теле усопшего. Теперь будут выяснять, принимал ли он эти вещества добровольно.

Как сообщал портал "Комментарии", Енин рассказал о вещах, найденных во время обыска Антона Полякова.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/slidstvo-maje-zyasuvati-za-yakix-obstavin-narkoticni-recovini-potrapili-v-organizm-antona-polyakova-jevgenii-jenin
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!