Смерть Полякова: в Нацполиции рассказали, что нового выяснилось

В Национальной полиции говорят, что уже подготовили список событий последних дней жизни депутата Антона Полякова. Там ждут еще результаты нескольких экспертиз, которых всего было заказано более 20, чтобы в дальнейшем расследовать смерть политика. Об этом рассказал журналистам первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на телепередаче "Украина 24".

В Нацполиции расследуют смерть нардепа, фото: пресс-служба МВД

По его словам, 1 ноября снова вызвали на допрос Анну Скороход. Всего следователи провели более 10 допросов разных лиц, общавшихся с депутатом в последние часы и дни его жизни. Евгений Енин подчеркнул, что следователи заинтересованы в объективном расследовании причин смерти нардепа.

Также он добавил, что впервые заявления о возможном убийстве прозвучали на телеканале. Поэтому следователи обращаются ко всем, у кого есть какие-то данные о причинах смерти Полякова, и просят их сообщать об этой информации полиции.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что версию об удушении следователи отвергают, ведь когда политик находился в автомобиле такси в последние часы его смерти, автомобиль остановили патрульные и мужчине оказывали медицинскую помощь. Следы на шее, скорее всего от золотой цепочки, которую носил Поляков, подчеркнул Енин.



Замминистра также подчеркнул, что последние часы Поляков провел с известными следствию людьми, один из них — это его сожительница. На руках у следователей есть результаты экспертизы, подтверждающие наличие наркотических веществ в теле усопшего. Теперь будут выяснять, принимал ли он эти вещества добровольно.

Как сообщал портал "Комментарии", Енин рассказал о вещах, найденных во время обыска Антона Полякова.

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