Смерть беременной в Польше – первая жертва антиабортного законодательства

Агентство Politico сообщает о смерти женщины, пострадавшей от польских законов, кардинально ограничивающих аборты в стране.

Протесты против законов Польши об аборте в Гданьске 20 октября 2020 г. - фото Википедии

30-летняя женщина была на 22-й неделе беременности, когда ее привезли в больницу городка Пшин на юге Польши. У беременной отошли воды, а медики после госпитализации обнаружили, что плод имел врожденные пороки и не выжил. Смерть плода привела к септическому шоку и женщина погибла в течение суток.

Йоланта Будзовская, адвокат семьи, передает сообщения, которые отправлялись из больницы: медики все повторяли, что нужно подождать. Они, утверждает юрист, "воздерживались от дренирования матки, пока плод не умрет, что соответствует правилам, ограничивающим проведение аборта".

Правозащитники утверждают, что трагическое событие – следствие решения, которое годом ранее принял Конституционный трибунал Польши. Согласно этому решению аборт разрешен только в трех случаях: изнасилование, кровосмешение, опасность для жизни беременной. Пороки плода, которые наблюдались у нынешней жертвы, не входят в этот перечень. Итак, говорят правозащитники, женщина является первой жертвой противоабортных законов, принятых консервативным правительством партии "Право и справедливость".

Врачи, которые занимались беременной, утверждают, что руководствовались только безопасностью пациентки и плода, а "прерывание беременности является другим вопросом". Они настаивают, что действовали в полном соответствии "с учетом законодательных положений и стандартов поведения, действующих в Польше".

В прошлом году польские женщины выходили на публичные протесты, требуя отменить решение Конституционного трибунала. Протесты были безрезультатными. Ирэн Донадио, представительница европейской организации, выступающей за право на аборт, говорит, что событие напоминает ситуацию в Ирландии. В 2012 г. Савита Халаппанавар, которой отказали в прерывании беременности, скончалась от выкидыша. После этого в Ирландии изменили законодательство и аборты стали разрешены. Агентство Politico цитирует слова Ирэн:

"Сколько должно умереть женщин, прежде чем врач сможет принять меры, не опасаясь судебного преследования? Пациент никогда не должен быть в руках боящегося попасть в тюрьму врача".

Тем временем нижняя палата польского парламента в первом чтении утвердила новую инициативу: за аборт наказывать заключением от 5 до 25 лет, а при "отягчающих" обстоятельствах — пожизненной тюрьмой.

Издание "Комментарии" сообщало своим читателям о ситуации в США, где Верховный суд планировал рассмотреть закон о запрете абортов в Техасе. Подробности можно прочитать по ссылке

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