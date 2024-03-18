Слухи о смерти Чарльза III: кто распространил фейк

Сегодня, 18 марта социальные сети и некоторые информационные ресурсы заполонила волна слухов о якобы смерти 75-летнего короля Великобритании, Чарльза III.

В сети и СМИ распространили фейк о смерти короля Британии

Большинство распространявших эту новость ссылались на якобы официальное сообщение от Букингемского дворца. Тем не менее, скорая проверка на официальном веб-сайте резиденции выявила отсутствие каких-либо подтверждений относительно смерти монарха. Аналогичным образом, известные и уважаемые информационные агентства, включая британскую компанию общественного телерадиовещания BBC, не располагали никакой информацией на эту тему.

Обороты ситуации приобрели еще большую загадочность, когда выяснилось, что некоторые российские СМИ не только распространили ложные утверждения о смерти Чарльза III, но и обнародовали документ, представлявший вид официального сообщения от Букингемского дворца. Дальнейшее расследование установило, что указанный документ является фейковым.

События, предшествовавшие этой волне слухов, включают заявление Букингемского дворца от 17 января о том, что король планирует пройти коррекционную процедуру, связанную с возросшей простотой. Впоследствии было объявлено, что Чарльз III был госпитализирован для проведения лечения, после чего уже на следующий день сообщили об успешном завершении курса.

Важно отметить, что незадолго до этих событий король откровенно поделился с общественностью информацией о своих проблемах со здоровьем, отметив важность медицинской проверки простаты среди мужчин. 5 февраля Букингемский дворец дополнительно информировал о диагнозе рака, полученном монархом, однако подчеркнул, что король уже начал регулярное лечение.

В ответ на новость о состоянии здоровья Чарльза III, премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил пожелание королю "полного и быстрого выздоровления".