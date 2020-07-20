«Слуги народа» хотят пересадить украинских школьников на «автобляхи»

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На отечественных дорогах может появиться авторухлядь из Канады и США. Народные депутаты пытаются отменить государственный ДСТУ по школьным автобусам и создать схему для завоза в Украину бывших в употреблении школьных автобусов со всего мира. Подобная инициатива поставит под угрозу жизни детей и лишит украинцев последних рабочих мест в автопромышленности, считают в ассоциации "Укравтопром".



Кабмин поручил "Украинскому научно-исследовательскому центру проблем стандартизации, сертификации и качества" обговорить с ассоциацией "Укравтопром" инициативу нардепов Колебошина и Бабака "отменить и переделать действующий ДСТУ 7013:2009, регламентирующий технические требования к школьным автобусам". Нардепы утверждают, что стандарт ДСТУ 7013:2009 устарел и написан "недобросовестно" в интересах конкретных производителей, которые создали некую "монополию".

В отраслевой ассоциации "Укравтопром" удивлены такими заявлениями, поскольку монополии не существует - школьные автобусы производят несколько украинских автопроизводителей: "Богдан", "Эталон", "УкрАвто", "Черкасский автобус", "Часовоярские автобусы". ДСТУ 7013:2009 лишь прописывает требования по безопасности для школьных автобусов, единые на всей территории Украины, для всех производителей - как отечественных, так и зарубежных. Если отменить действие стандарта ДСТУ 7013:2009, как предлагают "слуги народа", то для перевозки школьников в Украине можно будет использовать какие угодно автобусы - в том числе, из разряда автохлама. Это значит, что будут искусственно созданы условия для ввоза дешевых списанных автобусов из Северной Америки и Европы. Но готовы ли украинцы рисковать жизнями своих детей?

"Допуск к тендерам на поставку школьного транспорта б/у техники из других стран может иметь серьезные негативные последствия. Среди них - ухудшение экологии, увеличение числа ДТП с участием школьного транспорта из-за сомнительного состояния такой техники… Кто и где будет ремонтировать подержанную технику из Канады? Кто будет проверять техническое состояние автобусов перед началом эксплуатации в Украине - речь идет о транспорте для детей! Любой автодилер, который планирует реализовывать новую для рынка марку авто, сначала готовит инфраструктуру - создает сеть СТО, учит персонал, обеспечивает склады запасных частей. Допустим, где-то в Полтавской или Херсонской области, в каком-нибудь районном центре, выйдет из строя канадский автобус - каким образом и кто его будет ремонтировать?", - спрашивают в отраслевой ассоциации "Укравтопром".

Поскольку, с момента принятия ДСТУ 7013:2009 прошло 11 лет, сегодня действительно назрела необходимость приведения данного стандарта в соответствии с действующими Правилами Европейской Экономической комиссии ОНН. С этим согласны все отечественные производители автобусов для перевозки школьников, поскольку заинтересованы в международной сертификации.

"Отменять действующий стандарт ДСТУ 7013:2009, не разработав новый - недопустимо. Такой подход создаст неопределенный период времени, в течение которого в Украине будет происходить бесконтрольная реализация любых автобусов в целях школьных перевозок. Это ящик Пандоры - быстро найдутся бизнесмены, которые попытаются пересадить украинских школьников на очередные "бляхи" непонятного происхождения. То есть, с одной стороны, мы поставим под угрозу жизни наших детей, а с другой - лишим украинцев последних рабочих мест в автопромышленности. Действовать надо по-другому: обсудить и утвердить текст нового стандарта ДСТУ 2020, а только потом, отменять существующий ДСТУ 7013:2009", - комментирует Ефим Хазан, вице-президент ассоциации "Укравтопром".

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