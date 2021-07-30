"Слуга народа" Максим Гузенко может быть причастен к перевороту в Бурынской ОТГ на Сумщине

На Сумщине произошел случай, который местные называют уникальным. Через 8 месяцев после местных выборов в Бурыни и присяги избранного главы общины Виктора Ладухи, здесь объявили о перевыборах мэра, их уже назначили на 28 сентября. Такое решение сегодня ночью приняла Бурынская территориальная избирательная комиссия, которую с недавних пор возглавляет Анна Наталич, жена первого заместителя руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрея Наталича.

Максим Гузенко - фото из открытых источников

Основание для объявления перевыборов — решение Второго апелляционного суда Харькова, по которому отменили постановление территориальной избирательной комиссии о регистрации Виктора Ладухи Бурынским главой ОТГ.

И хотя это постановление отменить нельзя согласно законодательству, потому как Виктор Ладуха уже произнес присягу городского головы, Анна Наталич назначила заседание ТИК, а затем объявила о перевыборах. К слову, полного текста решения Второго апелляционного суда Харькова на руках у членов комиссии не было.

Как указывают местные, заседания ТИК состоялось в помещении полиции, а не в городском совете, и за перевыборы проголосовало минимально необходимое количество членов ТИК, которых в Бурыни называют якобы ангажированными действующим народным депутатом от "Слуги народа" Максимом Гузенко. Именно нардепа Виктор Ладуха называет организатором и кукловодом попытки переворота в Бурыни якобы из-за того, что руководство объединенной территориальной общины препятствует возможным земельным аферам Гузенко.

"Они признают постановление недействительным. Как так можно, когда избирательный процесс уже закончился? Я уже как восемь месяцев мэр, принял присягу. Я давал распоряжения, которые влияли на жизнь общины, проводил сессии. Теперь все эти решения будут отменены или как? Это погрузит жизнь города в хаос ", — рассказывает Виктор Ладуха.

Иск об отмене решения Буринской ТИК о признании Виктора Ладухи городским головой подал Иван Рябоконь, который на прошлых выборах занял второе место. Баллотировался от "Слуг Народа". По словам местных, он якобы имеет дружеские отношения с нардепом Максимом Гузенко, который мог и финансировать его избирательную кампанию.

Напомним, что изначально Сумской окружной административный суд не удовлетворил его иск, а вот Второй апелляционный административный суд Харькова уже стал на сторону Рябоконя. Причина отмены регистрации нового городского головы удивила даже опытных юристов. Оказывается, новые выборы надо назначать потому, что Ладуха якобы не вовремя написал заявление о регистрации в должность.

В поддержку Виктора Ладухи вышли около двух сотен местных жителей. Рассказывают: свой выбор сделали еще осенью 2020-го года и их мэр устраивает.

По словам политолога Андрея Ковалева, ситуация в Бурыни — это попытка узурпации власти и расшатывания стабильности в приграничных территориях со страной-агрессором, что может иметь непредсказуемые последствия для безопасности страны в целом.





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