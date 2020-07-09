Слуга народа кувалдой трощил шлагбаум в Одессе - ВИДЕО

Фото: Думская

Народный депутат Артем Дмитрук из "Слуги народа" попытался снести шлагбаум около одного из одесских пляжей. Его крушил самостоятельно с помощью кувалды, не получив на демонтаж никакого разрешения, пишет в Facebook советник мэра Одессы Сергей Дубенко, который опубликовал видео инцидента.

Шлагбаум, который попал на видео, расположен недалеко от пляжа Ланжерон. Он не позволяет машинам подъезжать максимально близко к пляжу и парковаться там бесплатно. И именно его накануне снесли и разбили. Оказалось, что непосредственное участие в демонтаже принимал народный депутат из "Слуги народа" Артем Дмитрук. Он сам взял в руки кувалду и принялся трощить шлагбаум. Этот момент и попал на видео.

Как уверяет Дубенко, никаких разрешений на демонтаж нардеп с его единомышленниками не имели.

"Участники перфоманса даже не скрывали своих лиц и, очевидно, их не пугали перспективы криминального наказания за хулиганство, порчу чужого имущества и самоуправство", - пишет Дубенко.

Также чуть ранее ограждение на подъезде к пляжу снесли около 13 станции Большого Фонтана.

"Вряд ли это мероприятие можно назвать законным. Зато оно очень эффектное и понравится желающим бесплатно запарковать машину прямо около пляжа", - добавил Дубенко.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что депутат из "Слуги народа" Ирина Верещук публично обвинила пятого президента Петра Порошенка в любезностях с российским президентом Владимиром Путиным.

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