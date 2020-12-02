"Слуга народа " Криворучкина явилась в Раду с элитными часами Hublot - их цена поражает

На руке народной избранницы от фракции от "Слуги народа" Елены Криворучкиной журналистами был замечен элитный аксессуар. Политик сегодня на заседание парламента явилась с часами класса люкс от швейцарского часового бренда Hublot. Их стоимость эксперты оценили приблизительно в 27 тыс. долларов США.

Кстати, Криворучкина, по всей видимости, любительница дорогих аксессуаров. Ранее на часы марки BVLGARI, которые оцениваются в 24 900 евро.

Также известно, что за прошлый год нардеп в декларации, что от аппарата Верховной Рады она получила 174 211 гривен. Зарплата в университете имени Вадима Гетьма, где она преподает на кафедре бизнес-экономики и предпринимательства, составила 128 548 гривен. Также Криворучкина получила страховую выплату 747 гривен и оплату за обучение от "Слуги народа" 22 299 гривен.

Из недвижимого имущества у нее есть квартира в Запорожье, 8-летний автомобиль Renault Logan. Из сбережений политик указала наличными 92 700 долларов, 54 300 евро, 75 000 гривен. Кстати, также в декларации указаны и часы фирмы BVLGARI. Она их оценила в 11 тысяч 200 гривен, часы от Hublot, по всей видимости, были приобретены недавно, т.к. в прошлогодней декларации их нет.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Олег Семинский переписывался с некой Катериной Демченко, называя ее "котиком" и обсуждая "вчерашнее", а также стрижку и новый галстук нардепа. Дама не является законной супругой Семинского, так как в декларации нардепа в графе "жена" указаны другие данные.

Кроме того, за "изучением" контента для взрослых отличился 62-летний Анатолий Драбовский от "Слуги народа".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!