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Сложная ситуация: кому и когда отключат свет 11 февраля

Самый большой дефицит электроэнергии в Украине ожидается утром и вечером

10 февраля 2025, 20:21
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Николай Лисицын

Во вторник, 11 февраля, в Украине будут применяться ограничения мощности в энергосистеме. Они введены для промышленности и бизнеса. Бытовым потребителям свет пока отключать не планируется, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

Сложная ситуация: кому и когда отключат свет 11 февраля

Бытовым потребителям 11 февраля свет отключать не должны, а промышленности и бизнесу - могут. Фото: freepik.com

Время применения ограничений — пиковые утренние и вечерние часы:

• 07:00 – 11:00

• 15:00 – 21:00

В "Укрэнерго" подчеркнули, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак. Компания заверила, что энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", — сказано в сообщении.

Портал "Комментарии" писал, что эта зима в Украине прошла практически без отключений электроэнергии, в том числе благодаря теплой погоде. Однако в скором времени ситуация может измениться, поскольку в феврале ожидается похолодание и стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены, заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он отметил, что в столице сейчас настолько теплая погода, что среди зимы начали цвести весенние растения. Впрочем, в скором времени ситуация изменится.

В свою очередь, в Минэнерго пояснили, что графики отключения электроэнергии не зависят от температурных условий, а обусловлены лишь последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Герман Галущенко.



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Источник: https://t.me/Ukrenergo/3692
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