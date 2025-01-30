logo

BTC/USD

105294.69

ETH/USD

3247.30

LTC/USD

132.28

USD/UAH

42.10

EUR/UAH

44.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В «Укрэнерго» отреагировали на прогнозы по возвращению к отключениям света уже в феврале
commentss НОВОСТИ Все новости

В «Укрэнерго» отреагировали на прогнозы по возвращению к отключениям света уже в феврале

В «Укрэнерго» объяснили, вернутся ли графики отключения света уже в феврале

сегодня, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

В "Укрэнерго" отреагировали на прогнозы экспертов по поводу того, что графики отключения света могут вернуться уже в феврале, когда температура снизится до минусовых отметок.

В «Укрэнерго» отреагировали на прогнозы по возвращению к отключениям света уже в феврале

Отключение света

В пресс-службе "Укрэнерго" такую информацию назвали недостоверной.

Сегодня распространили информацию о существовании угрозы применения вынужденных отключений электроэнергии на следующей неделе. В этих сообщениях источником угрозы названо "прогнозируемое синоптиками существенное похолодание на всей территории Украины". НЭК "Укрэнерго" опровергает такую информацию, ведь прогнозов по ограничению электроснабжения пока нет", — сказано в сообщении "Укрэнерго".

Там добавили, что прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет за собой существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения. Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе и на случай резкого снижения температуры воздуха, добавили в "Укрэнерго".

"Напоминаем, что единственной причиной вынужденного применения отключений всегда было и остается разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дроновых атак", — подытожили в "Укрэнерго".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что эта зима в Украине прошла практически без отключений электроэнергии, в том числе благодаря теплой погоде. Однако в скором времени ситуация может измениться, поскольку в феврале ожидается похолодание и стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены, заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он отметил, что в столице сейчас настолько теплая погода, что среди зимы начали цвести весенние растения. Впрочем, в скором времени ситуация изменится.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02Efbx8FAbrmBEeZxN4MmwDJvzaWuaeEM4feP75JKvN2EpMyGmZjyv5spPB7B9U4c9l
Теги:

Новости

Все новости