В «Укрэнерго» отреагировали на прогнозы по возвращению к отключениям света уже в феврале

В "Укрэнерго" отреагировали на прогнозы экспертов по поводу того, что графики отключения света могут вернуться уже в феврале, когда температура снизится до минусовых отметок.

Отключение света

В пресс-службе "Укрэнерго" такую информацию назвали недостоверной.

Сегодня распространили информацию о существовании угрозы применения вынужденных отключений электроэнергии на следующей неделе. В этих сообщениях источником угрозы названо "прогнозируемое синоптиками существенное похолодание на всей территории Украины". НЭК "Укрэнерго" опровергает такую информацию, ведь прогнозов по ограничению электроснабжения пока нет", — сказано в сообщении "Укрэнерго".

Там добавили, что прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет за собой существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения. Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе и на случай резкого снижения температуры воздуха, добавили в "Укрэнерго".

"Напоминаем, что единственной причиной вынужденного применения отключений всегда было и остается разрушение энергетической инфраструктуры в результате российских ракетно-дроновых атак", — подытожили в "Укрэнерго".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что эта зима в Украине прошла практически без отключений электроэнергии, в том числе благодаря теплой погоде. Однако в скором времени ситуация может измениться, поскольку в феврале ожидается похолодание и стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены, заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он отметил, что в столице сейчас настолько теплая погода, что среди зимы начали цвести весенние растения. Впрочем, в скором времени ситуация изменится.



