В «Укрэнерго» отреагировали на прогнозы по возвращению к отключениям света уже в феврале

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Ткачик Олеся
В "Укрэнерго" отреагировали на прогнозы экспертов по поводу того, что графики отключения света могут вернуться уже в феврале, когда температура снизится до минусовых отметок.
Отключение света
В пресс-службе "Укрэнерго" такую информацию назвали недостоверной.
Там добавили, что прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет за собой существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения. Ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной. Энергетики прорабатывают все сценарии, в том числе и на случай резкого снижения температуры воздуха, добавили в "Укрэнерго".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что эта зима в Украине прошла практически без отключений электроэнергии, в том числе благодаря теплой погоде. Однако в скором времени ситуация может измениться, поскольку в феврале ожидается похолодание и стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены, заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он отметил, что в столице сейчас настолько теплая погода, что среди зимы начали цвести весенние растения. Впрочем, в скором времени ситуация изменится.
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