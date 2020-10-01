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Словения изменила правила въезда для украинцев: подробности

Стало известно, какие теперь условия пересечения границы для Украины

1 октября 2020, 18:31
Автор:

Таисия Ерохина

Словения упростила условия пересечения своих границ для граждан Украины с начала октября. Об этом информируется на Правительственном портале.

Словения изменила правила въезда для украинцев: подробности

Так, изменения в правилах пересечения границы и въезда в Словению правительство соседней страны приняло 30 сентября.

С сегодняшнего дня, 1 октября, разрешается въезд в Словению без прохождения 10-дневного карантина гражданам из третьих стран, в числе которых и Украина. Однако следует показать отрицательный результат теста на COVID-19, который сделан не позже чем за 48 часов. Кроме того, тест должны проводить учреждения или организации в странах ЕС, Шенгенской зоне, Словении или которые Институт микробиологии и иммунологии Словении и Национальная лаборатория Словении по охране здоровья признали надежными и которые есть в перечне Национальной лаборатории.

Напомним, в августе Словения внесла Украину в "красную" зону из-за коронавирусной пандемии . Поэтому правила въезда украинский в эту страну были усилены.

Ранее сообщалось, что для украинских туристов отныне открыты границы еще четырех стран. Ограничения сняли Гана, Колумбия, Нигерия, а также Иордания. Как сообщили в МИД, стран, куда могут поехать украинские туристы, сейчас 52.


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