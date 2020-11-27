Сломай, если сможешь: Минцифры отдадут миллион гривен тому, кто хакнет "Дию"

Сломай приложение "Дия" и получи миллион гривен. Об этом сообщил председатель Минцифры Михаил Федоров на своем Telegram-канале.

Фото: 24 канал

Предложение выдвинуло Министерство цифровой трансформации. Таким образом разработчики украинской программы планируют проверить надежность "Дии" и понять, что нуждается в усовершенствовании.

Челлендж для хакеров будет размещен на платформе, которая специализируется на кибербезопасности — Bugcrowd.

По-другому, испытание, которое устроили Минцифры называется Bug Bounty — вознаграждение за находку ошибок. Подобное практикуется во многих международных компаниях.

Причин для волнения нет. Хакеры будут ломать тестовое приложение, в котором нет конфиденциальных данных. Это вполне безопасная процедура.

Хакнуть приложение и получить награду сможет человек с любой точки мира.

Михаил Федоров еще раз напомнил, что "Дия" соответствует украинским стандартам. Она выдержала 2 тесты на выявление уязвимых мест.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что украинцам позволят использовать электронный паспорт для банковских услуг.

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