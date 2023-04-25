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"Сладкое" повышение: газированные напитки могут подорожать в Украине

В Парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение акциза на сладкие газированные напитки

25 апреля 2023, 17:17
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Автор:

Моесеенко Валентина

В Украине планируется ввести акцизный налог на сладкие газированные напитки. Деньги с этого хотят направить на лечение заболеваний и здоровое питание в школе, пишут "Комментарии".

"Сладкое" повышение: газированные напитки могут подорожать в Украине

В Украине хотят ввести акциз на сладкие газированные напитки

На днях в Верховной раде зарегистрировали два законопроекта: № 9032-1 и № 9033-1. Избранники планируют не только удорожание, как говорится, не слишком полезных напитков, но и улучшение качества питания школьников, за счет внедрения нового акциза.


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Первый – вносит изменения в Налоговый кодекс. На минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей ароматических веществ устанавливается ставка налога в размере 0,1 евро (4 грн) на один литр напитка.

Второй – определяет, что 50% вырученных средств направляются на реализацию программ профилактики и лечения заболеваний, возникающих от регулярного употребления сладких газированных напитков. Еще 50% будут направлены на программу детского питания в школах.

Главной целью законопроектов является уменьшение количества украинцев, регулярно употребляющих сладкие газированные напитки. Соответственно, меньше наших граждан заболевают диабетом или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А также направить денежные средства от нового налога на лечение таких заболеваний.

В свою очередь представители производителей сладких газированных напитков отметили, что из-за войны значительно сократились объемы производства. По их словам, рынок безалкогольных напитков за 2022 упал на 40%, а продукция подорожала на 41%. Также они предостерегают от возможных коррупционных рисков, когда инспектор будет проверять содержание сахара в напитке, и утверждают, что введение подобных налогов в других странах не приводит к уменьшению количества больных.

Напомним, речь шла на портале "Комментарии" и о том, объемы оборота подакцизных товаров в Украине остаются значительными и составляют от 11% до 36%. Теневая доля рынка горючего составляет 11%, табака – 20%, а алкоголя – 36%.

Как писали "Комментарии", объявлено о запуске международной цифровой валюты на основе искусственного интеллекта.



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