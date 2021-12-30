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Скумбрия за 8 гривен: первая леди объяснила, почему назвала такую цену в прямом эфире (ФОТО)

Пока соцсети шутят и высмеивают оговорку первой леди в прямом эфире кулинарного шоу, Елена Зеленская сдержанно отреагировала

сегодня, 10:28
Автор:

Людмила Слободенюк
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Скумбрия за 8 гривен: первая леди объяснила, почему назвала такую цену в прямом эфире (ФОТО)

Елена Зеленская. Фото с сайта президента Украины

Во время прямого утреннего эфира на телеканале "1+1" первая леди Украины Елена Зеленская оговорилась, озвучив цену за килограмм скумбрии в 8 гривен за килограмм. На это сразу отреагировали соцсети мемами и шутками. Жена президента в ответ поблагодарила зрителей за внимательность и сказала, что имела в виду цену рыбы за 100 граммов. Об этом Елена Зеленская написала на своей странице в Facebook, передают "Комментарии".

Елена Зеленская, являясь героиней кулинарной рубрики утреннего шоу, много рассказывала о здоровых пищевых привычках в контексте начала новогодних празднований. Когда речь зашла о приготовлении рыбы, она начала говорить о ценности для человеческого организма такой рыбы, как скумбрия. И вроде бы нечаянно оговорилась.

"Во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра. А вот правильным остается то, что скумбрия – очень полезный продукт. Особенно запеченная в фольге с травами. Попробуйте!" – написала Елена Зеленская в Facebook.

Между тем, в соцсетях люди не слишком дружелюбны к такой ошибке супруги Президента. Они придумывают шутки и возмущаются, поскольку рост цен на продукты в украинском обществе является одной из острых и триггерных тем. Об этом читайте в материале портала "Комментарии" — Как изменились цены на продукты в Украине за месяц: что подорожало больше всего

Скумбрия за 8 гривен: первая леди объяснила, почему назвала такую цену в прямом эфире (ФОТО) - фото 2

Скумбрия за 8 гривен: первая леди объяснила, почему назвала такую цену в прямом эфире (ФОТО) - фото 3

Скумбрия за 8 гривен: первая леди объяснила, почему назвала такую цену в прямом эфире (ФОТО) - фото 4

Скумбрия за 8 гривен: первая леди объяснила, почему назвала такую цену в прямом эфире (ФОТО) - фото 5

Скумбрия за 8 гривен: первая леди объяснила, почему назвала такую цену в прямом эфире (ФОТО) - фото 6

Скумбрия за 8 гривен: первая леди объяснила, почему назвала такую цену в прямом эфире (ФОТО) - фото 7

Скумбрия за 8 гривен: первая леди объяснила, почему назвала такую цену в прямом эфире (ФОТО) - фото 8

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Источник: https://www.facebook.com/olenazelenska.official/posts/578319313751983
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